الإسباني غاريدو مدرباً للنجم الساحلي

وأوضحت الهيئة المديرة للفريق في ندوة صحافية مشتركة مع المدرب أن من بين العوامل التي رجحت كفة هذا الفني هي سياسته في التعويل على شبان النادي مثلما كان الحال في فريق فياريال الإسباني علاوة على إلمامه بخصائص الكرة الإفريقية بإشرافه على تدريب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

من جهته، ـعرب غاريدو عن سعادته بالإشراف على فريق في حجم النجم الساحلي الذي يبحث دائماً عن الفوز بالألقاب سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وشدد غاريدو على أهمية أن يتمتع اللاعبون بقوة ذهنية من أجل التغلب على كل الصعاب لا سيما وأن الفريق تنتظره مباريات عديدة على أكثر من صعيد إضافة إلى اللعب من أجل الفوز في كل المباريات بدءاً بالمباراة القادمة أمام اتحاد بنقردان في الدوري المحلي.

يذكر أن غاريدو (50 عاماً) يملك تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب بإشرافه على عدة فرق أوروبية وافريقية وآسيوية على غرار فياريال وريال بيتيس الإسبانيين وكلوب بروج البلجيكي والأهلي والرجاء البيضاوي والاتفاق السعودي والعين الإماراتي.

وتوّج غاريدو بلقب كأس الاتحاد الإفريقي مرتين، الأولى مع الأهلي عام 2014، والثانية مع الرجاء البيضاوي عام 2018. كما قاد الأهلي إلى التتويج بالكأس السوبر المصرية عام 2014 وكأس المغرب مع الرجاء عام 2017.

وكان النجم الساحلي انفصل عن البنزرتي عقب فقدانه لقب بطولة الأندية العربية غداة الخسارة أمام ضيفه شباب الأردن الأردني صفر-1 في إياب الدور الـ32، بعدما كام خسر أمامه ذهاباً 1-2.

وكان البنزرتي عاد الصيف الماضي إلى تدريب النجم الساحلي خلفاً للمدرب الفرنسي روجيه لومير، بيد أن مشواره مع فريقه القديم الجديد كان مخيباً حيث خسر خمس مباريات وتعادل في واحدة مقابل فوز واحد.