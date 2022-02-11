الأوروغوياني بوييت مدرباً لمنتخب اليونان



ووقع لاعب الوسط السابق البالغ من العمر 54 عامًا على عقده الذي يتضمن إمكانية التمديد، دون الكشف عن تفاصيله المالية.



وقال المدرب السابق لفريقي برايتون وسندرلاند الإنكليزيين: "أنا قادم إلى بلد جميل، له تاريخ غني وشعب ودود. بمجرد أن وصلني العرض، شعرت بشرف خاص. إنه منتخب فاز بكأس أوروبا (2004) وشارك في نهائيات بطولات كبيرة، سنبذل جهوداً للعودة إليها".



وأضاف بوييت إنه يُكِنُّ "احتراماً كبيراً للاعبي كرة القدم اليونانيين وقدراتهم وأثق في أن هناك معدات جيدة وجميع الظروف للتألق في الأحداث القادمة".



وسيخلف بوييت الهولندي يون فانت شيب الذي استقال من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب خلاف مع المسؤولين المحليين.



ويعرف بوييت الكرة اليونانية جيدا لأنه أشرف على تدريب فريق أيك أثينا سابقًا وقاده إلى المركز الثالث في الدوري في موسم 2015-2016.



كما درب يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي وبوردو الفرنسي وشنغهاي شينخوا الصيني وريال بيتيس الإسباني، وكان أيضًا مساعد للمدرب في أندية توتنهام وليدز يونايتد وسويندون تاون الإنكليزية.



وتبقى أهم انجازات بوييت في مسيرته الاحترافية تتويجه مع منتخب بلاده بكوبا أميركا عام 1995 واختير خلالها أيضاً أفضل لاعب في البطولة.