الأهلي يهزم إنبي ويضيق الخناق على الزمالك

سجل للأهلي حسين الشحات (1) ومحمد شريف (3) وعمرو السولية (44)، وقلص رامي صبري النتيجة لإنبي (55) من ركلة جزاء.

بهذا الفوز تجاوز الأهلي خسارته الأولي هذا الموسم المرحلة الماضية أمام سموحة 1-2، ورفع رصيده الى 33 نقطة خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر ب 36 نقطة. ويملك الأهلي مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد انبي عند 24 نقطة تراجع بهم للمركز العاشر.

ضغط هجومي للاعبي الأهلي أسفر عن هدف مبكر في الثانية 30 بتمريرة رامي ربيعه لحسين الشحات خلف الدفاع سددها الأخير على يسار محمود جاد، ثم عاد الشحات ومرر الكرة لمحمد شريف سددها على يسار جاد محرزاً الهدف الثاني (3).

تخلى لاعبو انبي عن حذرهم الدفاعي وتحولوا للهجوم الضاغط سعيا لتعديل النتيجة وشكلت هجماتهم خطورة على مرمى الشناوي، واستغل لاعبو الاهلي المساحات خلف دفاع اصحاب الارض بهجمات مرتدة عن طريق محمد مجدي "افشه" وشريف والشحات.

ومن ركلة حرة مرر أفشة الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها عمرو السولية في الزاوية اليسرى العليا لمرمى جاد محرزاً الهدف الثالث للضيوف (44).

وفي الدقيقة 54 احتسب حكم المباراة محمود عاشور ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لحكم الفيديو المساعد إثر عرقلة سعد سمير لمدافع انبي رامي صبري ، انبرى لها الأخير وسددها في الزاويا اليسري العليا لمرمى الشناوي محرزاً هدف تقليص الفارق (55)، ثم أنقذ سعد سمير مرماه من هدف ثاني لأنبي (63) بعدما ابعد عرضية علي فوزي من امام النيجيري جون أوكويي وهو في حلق المرمى الخالي من حارسه، ورد افشه بانفراد (77) ولكنه سدد في يد محمود جاد وشتتها الدفاع.

واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات الغائبة منذ مرحلتين بفوزه على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في ملعب الاسكندرية.

سجل لبيراميدز محمد حمدي (44) والبوركينابي ايريك تراوري (60) وأهدر فوزي الحناوي ركلة جزاء للاتحاد السكندري (90).

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة تقدم بهم للمركز الثالث، فيما ظل الاتحاد السكندري في المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة

