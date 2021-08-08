الأهلي يكتسح سيراميكا ويعزز صدارته

وسجل للأهلي ياسر ابراهيم (4) ومحمد شريف (54 من ركلة جزاء) ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً، وطارق سامي (72 بالخطأ في مرمى فريقه) ومحمد مجدي "افشه" (79).

ورفع الأهلي رصيده الى 64 نقطة في المركز الاول، بفارق الاهداف عن الزمالك الثاني، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر والمحلة عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبدأ الأهلي اللقاء بضغط هجومي مبكر أسفر عن هدف أول في الدقيقة 4 إثر ركلة ركنية نفذها علي معلول وأبعدها دفاع سيراميكا لكن الكرة وصلت إلى حمدي فتحي الذي سددها، ارتدت من الدفاع لتجد المتابع ياسر ابراهيم فحولها رأسية على يمين عامر عامر.

وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي لتعزيز تقدمهم، ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 14 مرر الشحات عرضية سددها محمد شريف على يسار عامر عامر، لكن الحكم الغاه بعد الاحتكام الى "في أيه آر" بداعي لمسة يد على افشه.

وفي الدقيقة 19، انفرد محمد شريف فخرج الحارس عامر عامر لملاقاته فأبعد الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء ما أضطر فريقه الى اكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

ومن ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24، أصاب أفشه العارضة لكن الكرة ارتدت إلى المتابع رامي ربيعه الذي سددها في المرمى لكن الهدف ألغي أيضاً بداعي التسلل، لكن الأهلي عوضه حين حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة الشحات، فانبرى لها محمد شريف وسددها على يسار الحارس البديل حمزة معوض (54).

ومن هجمة مرتدة للضيوف سدد ميدو جابر كرة مرت أعلى عارضة محمد الشناوي (56)، ورد محمد شريف بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الايسر (57).

وهدأ إيقاع المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى سدد البديل النيجيري جونيور أجايي كرة حولها مدافع سيراميكا طارق سامي بالخطأ في مرماه محرزاً هدفاً ثالثاً للأهلي (72)، قبل أن يضيف أفشه الرابع بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة الزاويا اليسرى العليا لمرمى سيراميكا (79) الذي أنقذه القائم الأيمن من هدف خامس بتصديه لتسديدة البديل الكونغولي والتر بواليا (86).

الزمالك يثأر من المحلة

وفي اللقاء الثاني، ثأر الزمالك من هزيمته ذهاباً امام المحلة (1-2)، بالفوز بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد "زيزو" (24 من ركلة جزاء) والتونسي سيف الدين الجزيري (38) والمغربي أشرف بن شرقي (42).

وبدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي وسيطرة مبكرة بفضل تحركات شيكابالا والجزيري وبن شرقي، واحتسب له الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة الجزيري، فانبرى لها زيزو وسددها على يمين عمر شعبان (24).

واستغل لاعبو الزمالك الاندفاع الهجومي للاعبي المحلة للانطلاق بهجمات مرتدة اسفرت عن هدف ثان في الدقيقة 38 إثر عرضية من بن شرقي حولها الجزيري رأسية على يسار عمر شعبان.

وفي الدقيقة 42، راوغ الجزيري مدافع المحلة محمد فتح الله ومرر لبن شرقي الذي سدد الكرة في المرمى محرزاً الهدف الثالث.

وضغط لاعبو غزل المحلة في محاولة لتقليص الفارق، وتراجع لاعبو الزمالك للدفاع للحفاظ على النتيجة التي بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

