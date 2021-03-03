الأهلي يغرم لاعبه محمود كهربا ويوقفه لمدة شهر

وأعلن النادي القاهري في بيان رسمي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إيقاف اللاعب.

ويعد سجل كهربا مليئاً بالعقوبات حيث كانت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم أوقفته الموسم الماضي، بعد أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلية.

🚨| الأهلي يغرم كهربا مائتي ألف جنيه.. ويستبعده من المباريات لمدة شهر . pic.twitter.com/763nYGOLtm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 3, 2021

وكان الأهلي قد فرض في أيلول/سبتمبر الماضي عقوبة قاسية على كهربا، بسبب سوء السلوك، ووقتها أصدر النادي بياناً، أكد فيه تغريمَ لاعب الزمالك السابق بمليون ِ جنيهٍ على ما بدرَ منه قـُبيلَ إحدى الحصص التدريبية وسارع كهربا بتقديم الاعتذار من النادي والجماهير، وقائد الفريق محمد الشناوي.

أما آخر حوادث اللاعب الذي سبق له الاحتراف في فريق الاتحاد السعودي، المثيرة للجدل فكانت عندما استبعده الفيفا من مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع زميله بالفريق حسين الشحات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.