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كرة القدم

الأهلي يعلن رحيل عاشور واكرامي ويمدد عقد وليد سليمان

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أعلنت لجنة التخطيط للكرة في نادي الأهلي المصري والتي يترأسها محسن صالح اليوم الجمعة عن جملة من القرارات الهامة والمصيرية في حق بعض اللاعبين.

REUTERS

وأبلغت اللجنة اللاعب حسام عاشور بأنه لا يدخل ضمن الخيارات الفنية للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي لن يعوّل على خدمات اللاعب وبالتالي لن يتم تمديد عقده.

وأضافت لجنة المدرب محسن صالح أنها عرضت على عاشور فرصة الاعتزال داخل النادي، وذلك تقديراً لمسيرته الكبيرة مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية. 

في المقابل، امتثل حسام عاشور للقرارات الصادرة في حقه مشيراً إلى تمسكه بالاستمرار في اللعب. 

ووافقت لجنة التخطيط للكرة على طلب الحارس شريف إكرامي بفسخ عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي والبحث عن فريق آخر يمكنه من العودة إلى المستطيل الأخضر.

وخسر إكرامي مكانه كأساسي في تشكيلة الفريق المصري الذي يعول على خدمات الدولي محمد الشناوي. 

كما أعلن الأهلي المصري عن تمديد عقد لاعبه وليد سليمان، الذي خاض 260 مباراة مسجلاً 63 هدفاً، إلى عام 2022. 

الأهلي المصري
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