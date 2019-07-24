الأهلي بطلاً للدوري المصري

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على مضيفه المقاولون العرب 3-1 بملعب الجيش ببرج العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 33.

سجل للأهلي التونسي علي معلول (26) وحسين الشحات (63 و71) وللمقاولون التونسي سيف الجزيري (90+1).

ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف والفائز على الإسماعيلي 3-1، قبل لقاء القمة بينهما الأحد المقبل بملعب الجيش.

على ملعب بتروسبورت، انتزع الزمالك المركز الثاني من بيراميدز بفوزه في مباراته المؤجلة من المرحلة 27، رافعاً رصيده إلى 72 نقطة مقابل 70 لبيراميدز، فضمن المشاركة في دوري أبطال افريقيا فيما يشارك بيراميدز في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وجاء الشوط الأول لمباراة المقاولون والأهلي متوسطاً فنياً سيطر الأخير على أغلب فتراته بحكم دوافع لاعبيه نحو الحفاظ على اللقب، مقارنة بلاعبي المقاولون الذين خاضوا اللقاء باعصاب هادئة بعدما ضمن الفريق المركز الخامس.

تنوعت هجمات الأهلي من الطرفين والعمق لخلخلة دفاع المقاولون المتكتل، وشكلت اختراقات رمضان صبحي وحسين الشحات وخلفهما وليد سليمان بعض الخطورة على مرمى محمود أبو السعود، وكاد صبحي أن يحرز هدف التقدم للأهلي من عرضية الشحات ولكن الدفاع تدخل لابعادها (17).

تعددت الركلات الثابتة للاهلي على حدود منطقة جزاء المقاولون، ومن احداها سدد سليمان كرة ارتدت من الدفاع لمعلول الغير مراقب سددها إلى يسار أبو السعود محرزاً هدف التقدم (26).

تحول المقاولون للهجوم واستغل لاعبو الأهلي اندفاع اصحاب الارض فشكلوا هجمات مرتدة خطيرة.

ومن هجمة جميلة بين محمد هانى ووليد سليمان وصلت عرضية للشحات سددها قوية أخرجها أبو السعود إلى ركنية بصعوبة (34).

هدأ ايقاع المباراة مع بداية الشوط الثاني وان كان المقاولون الأفضل انتشاراً وسيطرة على وسط الملعب، في حين تراجع لاعبو الأهلي للدفاع حفاظاً على هدف التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ومن احداها نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني للأهلي مستغلاً تمريرة البديل صالح جمعة سددها إلى يمين ابو السعود (63)، ثم أضاف الثالث بعدما راوغ البوركيني فاروق كابور بطريقة جميلة وسدد إلى يسار الحارس (71).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع أحرز التونسي سيف الجزيري هدفًا شرفياً للمقاولون من تسديدة مرت إلى يمين الحارس محمد الشناوي.

وفي المباراة الثانية، سجل للزمالك محمود علاء (14 من ركلة جزاء) وأحمد السيد "زيزو" (47) وعمرو السعيد (59) وللإسماعيلي الناميبي بنسون شيلونغو (37).









