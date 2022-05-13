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كرة القدم

الأندية الروسية تلجأ إلى "كاس" بشأن عقوبات اليويفا

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تقدّمت أندية تسيسكا موسكو ودينامو موسكو وزينيت وسوتشي باستئناف لمحكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2022-2023.

AFP
سوتشي تسيسكا موسكو زينيت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دينامو موسكو محكمة التحكيم الرياضية
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