الأندية الروسية تلجأ إلى "كاس" بشأن عقوبات اليويفا من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 13:18 تقدّمت أندية تسيسكا موسكو ودينامو موسكو وزينيت وسوتشي باستئناف لمحكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2022-2023. AFP سوتشي تسيسكا موسكو زينيت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دينامو موسكو محكمة التحكيم الرياضية السابق ألمانيا تبلغ نهائي بطولة أوروب اقرأ التالي مدرب البرتغال في صراع قضائي مع اقرأ ar آخر الأحداث May 13, 2022 14:08 مدرب البرتغال في صراع قضائي مع السلطات الضريبية May 13, 2022 13:18 الأندية الروسية تلجأ إلى "كاس" بشأن عقوبات اليويفا May 13, 2022 12:37 موقعة مرتقبة بين الوداد وبيترو أتلتيكو May 13, 2022 12:33 فاران يصف موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بالإيجابي May 13, 2022 11:59 فابينيو يغيب عن صفوف ليفربول أمام تشيلسي May 13, 2022 11:45 تقارير - ليفاندوفسكي يرفض تمديد عقده مع بايرن May 13, 2022 11:13 "كاف" يجدّد تمسّكه بإقامة نهائي الأبطال في المغرب May 13, 2022 10:32 كونتي: "كنا تحت ضغط كبير" May 13, 2022 09:10 ألمانيا إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما May 12, 2022 23:06 ريال مدريد يستعرض ويرسل ليفانتي للدرجة الثانية آخر الأحداث May 13, 2022 14:08 مدرب البرتغال في صراع قضائي مع السلطات الضريبية May 13, 2022 13:18 الأندية الروسية تلجأ إلى "كاس" بشأن عقوبات اليويفا May 13, 2022 12:37 موقعة مرتقبة بين الوداد وبيترو أتلتيكو May 13, 2022 12:33 فاران يصف موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بالإيجابي May 13, 2022 11:59 فابينيو يغيب عن صفوف ليفربول أمام تشيلسي May 13, 2022 11:45 تقارير - ليفاندوفسكي يرفض تمديد عقده مع بايرن May 13, 2022 11:13 "كاف" يجدّد تمسّكه بإقامة نهائي الأبطال في المغرب May 13, 2022 10:32 كونتي: "كنا تحت ضغط كبير" May 13, 2022 09:10 ألمانيا إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما May 12, 2022 23:06 ريال مدريد يستعرض ويرسل ليفانتي للدرجة الثانية