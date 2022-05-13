الأندية الروسية تلجأ إلى "كاس" بشأن عقوبات اليويفا

من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 13:18 تقدّمت أندية تسيسكا موسكو ودينامو موسكو وزينيت وسوتشي باستئناف لمحكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2022-2023.