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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الأندية الإنكليزية تعارض مقترح الفيفا

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عارضت الأندية الإنكليزية بالإجماع فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين وتعديل الروزنامة الدولية ضمن رزمة من الاقتراحات التي طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب ما جاء في بيان الخميس.

AFP

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "ناقشت الأندية الـ20 في الدوري الإنكليزي الممتاز خطة إدخال تعديلات جذرية على الجدول الزمني للمباريات الدولية بعد عام 2024، وعارضت بالإجماع اقتراح فيفا إقامة كأس العالم كل سنتين، وكذلك أي خطط تتضمن تمديد فترة النوافذ الدولية".

وأشارت الرابطة إلى الآثار الجانبية الضارة المحتملة على "رفاهية اللاعبين، وتجربة الجماهير، والتحضيرات التي تسبق الموسم وجودة المسابقات"، باعتبارها اعتراضات رئيسية على الفكرة.

وأفاد ريتشارد ماسترز رئيس الرابطة في البيان "نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليها تحسين التوازن والتكامل بين المسابقات المحلية والدولية".

وكان فيفا دعا في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي إلى عقد قمة في كانون الأوّل/ديسمبر المقبل لمناقشة خطته الهادفة إلى تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين، ومحاولة التغلب على إحجام الأندية أو الاتحادات القارية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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