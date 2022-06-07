الأمير علي رئيساً للاتحاد الأردني لولاية جديدة

وفاز الأمير علي بالتزكية بمنصب الرئيس، بينما شهدت الانتخابات فوز مروان جمعة بمنصب نائب الرئيس.

وشهد الاجتماع حضور 67 عضواً من أصل 71 يحق لهم التصويت في الانتخابات وفقاً لأنظمة وتعليمات الإتحاد.

وتسلم الأمير علي بن الحسين رئاسة اتحاد الكرة الأردني عام 1999 خلفاً لشقيقه الملك عبد الله الثاني ين الحسين.

وشهدت فترة توليه رئاسة الاتحاد سلسلة من الإنجازات، أبرزها تأهل منتخب الأردن للشباب لكأس العالم في كندا عام 2007، والتتويج بلقب الدورة الرياضية العربية عام 99، ومواجهة الأورغواي في الملحق العالمي المؤهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014.

وشغل الأمير علي منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين عامي 2011 و2015، كما يرأس اتحاد غرب دول غرب آسيا منذ تأسيسه في عمان عام 2000 وحتى الآن.

