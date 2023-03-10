الألماني فايزر يرغب في تمثيل منتخب الجزائر

وقال فايزر (28 عاماً) في مؤتمر صحافي الخميس "كان هذا الخيار (تمثيل الجزائر) يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفاً مهما بالنسبة لي. لدى ميزة اللعب مع منتخبين وأملك فرصة أكبر لخوض بطولة كبرى مع الجزائر".

وُلد فايزر في كولن في ألمانيا من أب ألماني وأم من أصول جزائرية ويتكلم الفرنسية قليلاً وكشف "والدي لعب في فرنسا على مدى سنتين عندما كنت شاباً. في الواقع، كنت أتكلم الفرنسية أفضل من الألمانية حينها، لكني نسيت الكثير من الكلمات في الوقت الحالي".

وكشف اللاعب الذي حمل سابقاً ألوان بايرن ميونيخ وكايزرسلاوترن وهرتا برلين وباير ليفركوزن "لم يسبق لي أن زرت الجزائر ولا أدري اي شيء عن ثقافتها أو كيفية العيش فيها، لكني أعشق التجارب، أتطلع إلى التحديات".

