الألماني شميدت مدرباً لإيندهوفن

ووقع شميدت عقداً لمدة عامين مع إيندهوفن وسيخلف المدرب المؤقت إرنيست فابر الذي استلم المهمة خلفاً لمارك فان بومل المقال من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال شميدت "لقد كنت دائماً مفتوناً بسحر كرة القدم الهولندية وأنا أتطلع حقًا لاستكشاف بيئة جديدة".

وأضاف "إيندهوفن ينتهج أسلوب اللعب الذي يدور في ذهني تمامًا. وأنا أدعم كلياً رغبة النادي في الفوز بالألقاب".

ويغيب شميدت عن التدريب منذ إقالته من منصبه مدربا لفريق بكين غوان الصيني في تموز/يوليو الماضي.

وأشرف شميدت لمدة عامين على تدريب سالزبورغ النمساوي وتوج معه بالثنائية (الدوري والكأس المحليان) في 2014، وثلاثة أعوام على تدريب باير ليفركوزن الألماني.