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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الألماني شميدت مدرباً لإيندهوفن

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أعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع المدرب الألماني روغر شميدت للإشراف على إدارته الفنية اعتباراً من الموسم المقبل.

REUTERS

ووقع شميدت عقداً لمدة عامين مع إيندهوفن وسيخلف المدرب المؤقت إرنيست فابر الذي استلم المهمة خلفاً لمارك فان بومل المقال من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال شميدت "لقد كنت دائماً مفتوناً بسحر كرة القدم الهولندية وأنا أتطلع حقًا لاستكشاف بيئة جديدة".

وأضاف "إيندهوفن ينتهج أسلوب اللعب الذي يدور في ذهني تمامًا. وأنا أدعم كلياً رغبة النادي في الفوز بالألقاب".

ويغيب شميدت عن التدريب منذ إقالته من منصبه مدربا لفريق بكين غوان الصيني في تموز/يوليو الماضي.

وأشرف شميدت لمدة عامين على تدريب سالزبورغ النمساوي وتوج معه بالثنائية (الدوري والكأس المحليان) في 2014، وثلاثة أعوام على تدريب باير ليفركوزن الألماني.

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