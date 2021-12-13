الألماني رور مستاء لإقالته من تدريب نيجيريا

وأقيل رور من منصبه الأحد بعد أسابيع عدة من التكهنات بشأن مستقبله بسبب العروض السيئة لمنتخب "النسور الممتازة".

وقال رور لوكالة فرانس برس "إنها خيبة أمل كبيرة، لكنني لا أريد المجادلة، إنه ليس أسلوبي"، معرباً عن اقتناعه "بأنه نيجيريا ستظهر بمستوى جيد جدا في كأس أمم إفريقيا لأن المنتخب جاهز ومجموعته موحدة جداً ومستعدة للتحديات التي تنتظرها".

وكان رور يشرف على الإدارة الفنية للمنتخب النيجيري منذ آب/أغسطس 2016.

وقاد رور نيجيريا إلى مونديال 2018 في روسيا وإلى المركز الثالث في نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019، بعد خسارته 1-2 في نصف النهائي أمام الجزائر التي توجت لاحقاً باللقب.

كما نجح رور في قيادة نيجيريا إلى الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، لكن التعادل أمام الرأس الأخضر 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، عجَّل بإقالته.

وعيَّن الاتحاد النيجيري مكانه أوغستين إيغوافوين الذي سبق له قيادته في الفترة بين 2005 و2007 ثم مؤقتا عام 2010.

