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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كرة القدم

الألماني رور مستاء لإقالته من تدريب نيجيريا

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أعرب المدرب الألماني غيرنوت رور الإثنين عن "خيبة أمله الكبيرة" غداة إقالته من تدريب المنتخب النيجيري لكرة القدم قبل أقل من شهر من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون من التاسع من كانون الثاني/يناير إلى السادس من شباط/فبراير المقبلين.

Reuters

وأقيل رور من منصبه الأحد بعد أسابيع عدة من التكهنات بشأن مستقبله بسبب العروض السيئة لمنتخب "النسور الممتازة".

وقال رور لوكالة فرانس برس "إنها خيبة أمل كبيرة، لكنني لا أريد المجادلة، إنه ليس أسلوبي"، معرباً عن اقتناعه "بأنه نيجيريا ستظهر بمستوى جيد جدا في كأس أمم إفريقيا لأن المنتخب جاهز ومجموعته موحدة جداً ومستعدة للتحديات التي تنتظرها".

وكان رور يشرف على الإدارة الفنية للمنتخب النيجيري منذ آب/أغسطس 2016.

وقاد رور نيجيريا إلى مونديال 2018 في روسيا وإلى المركز الثالث في نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019، بعد خسارته 1-2 في نصف النهائي أمام الجزائر التي توجت لاحقاً باللقب.

كما نجح رور في قيادة نيجيريا إلى الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، لكن التعادل أمام الرأس الأخضر 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، عجَّل بإقالته.

وعيَّن الاتحاد النيجيري مكانه أوغستين إيغوافوين الذي سبق له قيادته في الفترة بين 2005 و2007 ثم مؤقتا عام 2010.
 

منتخب نيجيريا غيرنوت رور
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