الأسطورة برودوم يستقيل من ستاندار لييج

كما استقال برودوم (61 عاماً) من منصب المدير الفني في النادي لكنه سيبقى نائباً للرئيس إضافة للدور الذي يلعبه في أكاديمية النادي.

وقال في مقابلة عبر الفيديو لموقع النادي على الانترنت ”يجب أن أكون أميناً مع نفسي في هذا العمر (61 عاماً) وأن أسأل نفسي هل أملك الطاقة للاستمرار وسط كل هذه الضغوط التي يواجهها أي مدرب؟“

وتابع ”فترة العزل العام كانت فرصة مثالية للإجابة على هذا السؤال. لا أري نفسي مدرباً في المستقبل“.

وبدأ برودوم مسيرته في ستاندار لييج ولعب في بطولتين لكأس العالم في 1990 و1994 وخاض 58 مباراة مع منتخب بلجيكا وقضى خمس سنوات في العملاق البرتغالي بنفيكا حيث عمل مديرا فنيا وأشار عليهم بالتعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو في 2000.

وقضى برودوم ثلاث فترات منفصلة مع النادي وقاده للفوز باللقب في بلجيكا في 2008.

كما فاز باللقب مع كلوب بروج في 2016 وحقق لقب كأس هولندا مع تفينتي في 2011.