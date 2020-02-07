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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الأرجنتين تهزم كولومبيا وتحسم بطاقة تأهلها

تأهل منتخب الأرجنتين تحت 23 عاماً لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، بعد فوزه الخميس على نظيره الكولومبي المضيف 2-1 في الجولة الثانية من التصفيات النهائية لقارة أميركا

AFP

وسجل إدوين سيتري (66 من ركلة جزاء) هدف كولومبيا، وأغوستين اورزي (49)، ونييوين بيريز (52) للأرجنتين.

كما تعادل منتخب البرازيل مع نظيره الأوروغوياني بهدف لمثله.

سجل ايغناسيو دي اروابارينا (40 خطأ في مرمى فريقه) للبرازيل ومانويل أوغارتي (35) للأوروغواي.

وتقام المرحلة النهائية من التصفيات بصيغة التجمع من دور واحد حيث تقام في مدينة بوكارامانغا الكولومبية.

وكانت الجولة الأولى انتهت بفوز الأرجنتين على الأوروغواي 3-2 وتعادل البرازيل وكولومبيا 1-1.

وتتصدر الأرجنتين الترتيب برصيد 6 نقاط، ويتنافس على البطاقة الثانية والأخيرة كلّ من البرازيل (نقطتان)، الأوروغواي وكولومبيا (نقطة واحدة).

وتلعب كولومبيا مع الأوروغواي والأرجنتين مع البرازيل في الجولة الأخيرة الحاسمة الأحد في التاسع من الشهر الحالي.

وسبق للأرجنتين أن توجت بالذهبية الأولمبية مرتين عامي 2004 في أثينا، و2008 في بكين.

المنتخب الأرجنتيني
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