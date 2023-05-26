الأرجنتين بالعلامة الكاملة وأوزبكستان تتألّق

غنم المنتخب الأرجنتيني النقاط الثلاث من مواجهة نظيره النيوزيلندي (5-0) في المرحلة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ليضمن صدارة المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™.

وسجّل للمنتخب الأرجنتيني كل من إغناسيو مايسترو (14) وجينو إنفانتينو (17) ولوكا روميرو (35)، ,وبريان أغيري (50) وأخيراً أليخو فيليز (87).

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 9 نقاط لتحقق العلامة الكاملة وتبلغ ثمن نهائي البطولة العالمية عن جدارة.

وانتزعت أوبكستان وصافة المجموعة بتغلّبها على غواتيمالا (2-0).

وسجّل للفائز شاكزود نيماتجونوف في الدقيقتين (9 و20).

وبذلك بات في جراب المنتخب الأوزبكي 4 نقاط في المرتبة الثانية بفارق الأهداف أمام نيوزيلندا التي ستنتظر نهاية دور المجموعات لتتعرّف على مصيرها إذ تطمح لأن تكون من بين أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث لتعبر إلى دور الـ16.



