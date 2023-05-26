English
العربية
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الأرجنتين بالعلامة الكاملة وأوزبكستان تتألّق

من قبل

حقّق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة ليتصدّر المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™ فيما انتزعت أوزبكستان الوصافة.

AFP

غنم المنتخب الأرجنتيني النقاط الثلاث من مواجهة نظيره النيوزيلندي (5-0) في المرحلة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ليضمن صدارة المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™.

وسجّل للمنتخب الأرجنتيني كل من إغناسيو مايسترو (14) وجينو إنفانتينو (17) ولوكا روميرو (35)، ,وبريان أغيري (50) وأخيراً أليخو فيليز (87).

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 9 نقاط لتحقق العلامة الكاملة وتبلغ ثمن نهائي البطولة العالمية عن جدارة.

وانتزعت أوبكستان وصافة المجموعة بتغلّبها على غواتيمالا (2-0).

وسجّل للفائز شاكزود نيماتجونوف في الدقيقتين (9 و20).

وبذلك بات في جراب المنتخب الأوزبكي 4 نقاط في المرتبة الثانية بفارق الأهداف أمام نيوزيلندا التي ستنتظر نهاية دور المجموعات لتتعرّف على مصيرها إذ تطمح لأن تكون من بين أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث لتعبر إلى دور الـ16.


 

المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين أوزبكستان كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™
السابق أميركا تحسم الصدارة والإكوادور
اقرأ
أميركا تحسم الصدارة والإكوادور تكتسح فيجي وتتأهل ثانية
التالي
-

آخر الأحداث

>