الأرجنتيني نستور لورنزو مدرباً للمنتخب الكولومبي

وأكد الاتحاد الكولومبي في بيانه الخميس أن لورنزو سيشرف على المنتخب الشهير بـ "كافيتيروس" "خلال الأعوام الأربعة المقبلة، لحين نهائي كأس العالم في كندا، الولايات المتحدة والمكسيك 2026".

ويحلّ مدرب نادي ملغا البيروفي والبالغ 56 عاماً بدلاً من المدرب الوطني رينالدو رويدا الذي فشل في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى مونديال 2022 في قطر، حيث انهت كولومبيا تصفيات قارة أميركا الجنوبية مع سلسلة من 7 مباريات لم تسجل خلالها أي هدف.

ويعاون لورنزو الذي بلغ كلاعب مع منتخب الأرجنتين نهائي مونديال إيطاليا 1990 (خسر أمام ألمانيا صفر-1) المدافع الدولي السابق لكولومبيا وأتلتيكو مدريد الاسباني أمارانتو بيريا.

كما عمل لورنزو كمساعد مدرب لمواطنه خوسيه بيكرمان مع "كافيتيروس" خلال مونديالي البرازيل 2014 حيث حقق أفضل نتيجة له في تاريخه بوصوله إلى الدور ربع النهائي، وروسيا 2018.

ولم يحدد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم ما إذا كان لورنزو سيشرف الأحد على تدريب المنتخب في مباراته الودية أمام نظيره السعودي ضمن استعدادات الأخير للعرس الكروي العالمي في قطر.

