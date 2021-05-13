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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الأرجنتيني كوبر مدرباً لمنتخب الكونغو الديمقراطية

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أعلن اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم الخميس تعيين الأرجنتيني هكتور كوبر مدربا لمنتخبه الأوّل خلفا لكريستيان نسنغي.

Reuters

وقال الاتحاد الكونغولي في بيان إن مهمة كوبر ستكون "إيصال المنتخب إلى مونديال 2022".

وأشرف كوبر على منتخب مصر بين 2015 و2018 وقاده إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد غياب أكثر من ربع قرن، وذلك بعد أن أوصل الفراعنة إلى وصافة كأس أمم إفريقيا 2017.

أشرف بعدها المدرب البالغ راهنا 65 عاما على منتخب أوزبكستان حتى 2019.

ولكوبر مسيرة تدريبية طويلة برز فيها مع مايوركا وفالنسيا الإسبانيين، ما خوله الانتقال إلى إنتر الإيطالي في 2001. وبالإضافة إلى منتخب مصر، أشرف على الوصل الإماراتي في العالم العربي وعُرف دوما بأسلوب لعبه المتحفظ.

مونديال 2022 أوزبكستان الكونغو الديمقراطية هكتور كوبر
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