الأرجنتيني "بوتشا" باتيستا يخلف بيكرمان في تدريب فنزويلا



قال خورخي خيمينيس رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كراكاس: "أنا هنا اليوم لأعلن من سيكون على رأس منتخبنا الوطني: إنه فرناندو باتيستا".

وكان باتيستا (52 عامًا) الذي لم يكن موجودًا خلال المؤتمر، مساعدًا لبيكرمان الذي رحل عن المنتخب الأربعاء. ظل الأرجنتينيان لياندرو كوفري وخورخي بيدال والفنزويلي فيسينتي روساليس، اللذين كانوا جزءًا من فريق بيكرمان، في الجهاز الفني.

ستكون مهام باتيستا الأولى مع فنزويلا، الدولة الوحيدة من أميركا الجنوبية التي لم تشارك في نهائيات كأس العالم، في مباراتين وديتين ضد السعودية وأوزبكستان في 24 و28 آذار/مارس الحالي في مدينة جدة.

ورفض خيمينيس التعليق على أسباب رحيل بيكرمان ووكيله باسكوال ليسكانو الذي شغل منصب مدير المنتخب قائلا "دعوا المحامين يقومون بعملهم".

بحسب الصحافة الأرجنتينية، استقال بيكرمان بسبب عدم احترام شروط العمل والأجور التي يطالب بها الاتحاد. أما الصحافة الفنزويلية فتحدثت عن "مخالفات" في إدارة ليسكانو.

وتولى بيكرمان (73 عامًا) منصبه في "فينوتينتو" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بهدف التأهل إلى مونديال قطر 2022 قبل أربع حولات من نهاية التصفيات، إلا أنّه اكتفى بفوز واحد مقابل ثلاث هزائم لتتذيل فنزويلا تصفيات كونميبول.