الأرجنتيني ألفارو مدرباً لمنتخب الإكوادور

ويخلف ألفارو الهولندي جوردي كرويف الذي استقال في نهاية تموز/يوليو دون قيادة المنتخب في أي مباراة.

وقال فرانسيسكو ايغاس رئيس الاتحاد خلال مؤتمر عبر الفيديو "سيتولى غوستافو ألفارو وفريقه التقني مهام المنتخب الوطني ويقودنا في التصفيات (مونديال 2022) وكوبا أميركا 2021، ونأمل في مونديال 2022 في قطر".

وأشرف ألفارو (58 عاما) على عدة أندية ارجنتينية محرزا كأس سودأميريكانا في 2007 مع آرسنال الارجنتيني. كما قاد بوكا جونيورز في نهاية 2019.

وبعد خوضه مباراة ودية في أيلول/سبتمبر، يستهل منتخب الإكوادور بدايته في تصفيات مونديال 2022 ضد الأرجنتين في بوينس أيرس ثم الأوروغواي في كيتو في تشرين الأول/أكتوبر.