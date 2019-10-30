وكان لوف أحدث صدمة كروية في ألمانيا عندما توجه إلى ميونيخ في آذار/ مارس الماضي للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري هوملس (30 عاماً) وجيروم بواتنغ (31) وتوماس مولر (30)، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءاً من خططه المستقبلية وأنه يريد الاستعانة بجيل جديد من اللاعبين.

غير أن بيرهوف أكد أن كلمات لوف قد أُسيء فهمها، وقال لقناة التلفزيون الالماني "خلقت التصاريح انطباعاً بأنه (هوملس) لن يلعب أبداً للمنتخب الوطني"، وتابع "لطالما قلت أننا لم نقل وداعاً لآي لاعب حتى الآن".

وانتقل هوملس الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني في 70 مباراة دولية، إلى الجار اللدود لبايرن، فريق بوروسيا دورتموند في الصيف حيث يقدم أداء مميزاً مع بداية الموسم الحالي.

ويأتي تصريح بيرهوف غداة تزايد النداءات المطالبة باستدعاء هوملس إلى المنتخب مجدداً، بعد تعرض بديله في بايرن والمنتخب نيكلاس زوله لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم. وتابع بيرهوف محللاً ما قاله لوف "في تلك الفترة، اعتقدت أن الأمر واضح للغاية".

وختم قائلاً "قال لوف لن نعتمد عليه بعد الآن، لدينا مشاريع أخرى ولا نريد مناقشة المسألة لاشهر عدة. ولكن في كرة القدم، لا أستبعد أي شيء".