افتتاح عودة دوري الدرجة الثانية الألماني بطرد مبكر ومتغيرات كثيرة

وعادت عجلة الكرة الألمانية إلى الدوران اليوم السبت بدءاً بدوري الدرجة الثانية الذي انطلق في الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة ضمن الأسبوع السادس والعشرين، كما أن دوري الدرجة الأولى سينطلق بذات اليوم.

وتوقفت منافسات كرة القدم والرياضة ككل في معظم أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل أن تقرر السلطات الألمانية استكمال منافسات كرة القدم.

ولعبت اليوم أربع مباريات اتسمت بمشاهدة تغيرات جديدة على اللعبة وظروفها مثل طريقة احتفال اللاعبين وتجنبهم الاحتكاك وتدني لياقتهم البدنية الملحوظ وقلة النقاشات داخل الملعب سواء مع المنافس أو الحكم.

وفي مباراة هيدنهايم المنافس على الصعود ومضيفه بوخوم انتهت المواجهة بفوز أصحاب الأرض 3-0 حملت تواقيع الفرنسي لوسيلا والإنكليزي توتو والكونغولي غانفوالا (11و34 و64).

وطرد ديكماير من صفوف ساندهاوسن مع الدقيقة الرابعة فقط من لقاء فريقه ومضيفه إرزغبيرغ لتنتهي المواجهة بانتصار الأخير 3-1 للأذربيجاني نازاروف من ركلة جزاء (5) وكروغر (64) وكاكوتالوا (69)، وحمل الهدف الشرفي اسمع بيادا (80).

وانتصر كارلسروهير على دارمشتادت بهدفين سجلهما هوفمان (67) وفانيتزك (90+6).



وحسمت موقعة الوسط بتعادل هولستين كييل بهدفين للكوري الجنوبي لي جاي سونغ (3) وبوراث (58)، مقابل هدفين لريغينزبورغ بفضل ستولزي (75) والدنماركي ألبيرز (90+2).



واستفاد معظم المدربين من قوانين التبديلات الجديدة، إذ بات يسمح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة للتعايش مع الظروف الحالية.

