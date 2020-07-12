اعتزال جيديناك قائد منتخب أستراليا السابق

وشارك جيديناك (35 عاما) في 79 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي وقاده للفوز بكأس آسيا في 2015 وقد سبق له أن عبر عن رغبته بالاستمرار في اللعب بعد استغناء أستون فيلا الانكليزي عن خدماته في العام الماضي.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن بعض أندية الدوري الأسترالي عبرت عن رغبتها في التعاقد مع لاعب الوسط المدافع الذي شارك في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.

وكتب جيديناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي” أود تقديم الشكر إلى جميع الأندية التي لعبت لها لمنحي هذه الفرصة“.

وأضاف” والشكر أيضا للمدربين والطواقم الفنية والزملاء والمشجعين لأنهم جميعا أدوا دورهم“.

وبدأ جيديناك مسيرته الاحترافية في سيدني لكنه تطور وتألق في صفوف كريستال بالاس الانكليزي عندما لعب للنادي اللندني ما بين عامي 2011 و2016 وقاده للعودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز قبل الانضمام إلى أستون فيلا في 2016.

