اعتزال النيجيري أوبي ميكيل عن 35 عاماً



وقال أوبي ميكيل الذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في 89 مباراة دولية عبر صفحته على انستغرام في رسالة طويلة "هناك مقولة مفادها أن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي، وبالنسبة لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، فقد حان هذا اليوم".

وتابع "عندما أعود بذاكرتي إلى السنوات العشرين الماضية من مسيرتي، يجب أن أقول إنني مرتاح جداً لكل ما تمكنت من تحقيقه، وقبل كل شيء، عن الإنسان الذي ساعدت في نشأته".

وأردف "كل هذا لم يكن ليكون ممكناً لولا الدعم الذي لا يتزعزع من عائلتي ومديري والأندية ومدربي وزملائي، وقبل كل شيء كل المؤيدين المخلصين".

من ناحيته، رحّب نادي تشلسي الذي تعاقد مع أوبي ميكيل في سن الـ 19 عاماً عبر تويتر بـ "الذكريات" التي شاركها لاعبه السابق، متمنياً له "الاستمتاع باعتزاله".

اشتهر الدولي النيجيري بقدرته على شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر، فهو كان قادراً على اللعب كمحور أمام الدفاع، أو دعم المهاجمين وأحياناً في وسط الدفاع، وقد أمضى معظم مسيرته في تشلسي الذي تعاقد معه قادماً من فريق لين أوسلو النرويجي.

وخاض أوبي ميكيل مع الـ "بلوز" قرابة 372 مباراة بين عامي 2006 و2017، وفاز معه بعديد الألقاب على غرار لقب الدوري مرتين عامي 2010 و2015 وبدوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2013).

