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الدوري الفرنسي
كرة القدم

اصابة 3 لاعبين من الزمالك بفيروس كورونا

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أعلن نادي الزمالك المصري، على لسان طبيب الفريق الأول محمد أسامة، عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل المباراة المقررة الأحد ضد انبي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.

AFP

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية "أجرينا تحليل الدم للاعبي الزمالك، وظهرت 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الفريق".

وأضاف "شعرنا بالشك في صحة هذا التحليل، ولم نعزل اللاعبين لأن منهم من يعاني من نزلة برد عادية، لذلك أجرينا اليوم مسحات (بي سي آر) للاعبين الثلاثة على حساب النادي، وما زلنا في انتظار النتائج".

وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان قد أبلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق والتي خضعوا لها صباح السبت، من دون ذكر اسمائهم تنفيذا للبروتوكول الطبي المعلن من اتحاد اللعبة.
                  
                  
                  
 

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