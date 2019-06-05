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كرة القدم

اسقاط شكوى الاغتصاب بحق رونالدو

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سقطت شكوى الاغتصاب بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بحسب ما أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الأربعاء، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى إتفاق مالي بين الطرفين.

AFP

 

وتم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيغاس.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع رونالدو حامل الكرة الذهبية خمس مرات.

وتقدمت مايورغا العام الماضي بشكوى في ولاية لاس فيغاس تتهم رونالدو باغتصابها في 13 يونيو/حزيران 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطاً لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل.

ونفى رونالدو (34 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الاسباني السابق هذه الاتهامات بشدة.

وصرحت مايورغا العام الماضي أنها رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، إلا أنها شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة.

وبعد الاتهامات المتجددة، أعادت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق.

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