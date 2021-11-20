استقالة مدرب فيردر بريمن للاشتباه بتقديمه شهادة تلقيح مزيّفة

وقال النادي "استقال ماركوس أنفانغ ومساعده فلوريان يونغي من منصبيهما على الفور صباح يوم السبت. سبب القرار هو تحقيقات النيابة العامة مع المدربين والاضطرابات التي أعقبت ذلك والتي أحاطت بالنادي".

وقال أنفانغ في البيان الصادر عن النادي الذي قبل الاستقالة "نظرًا للوضع الصعب للغاية بالنسبة للنادي، للفريق ولعائلتي وأنا شخصيًا، قرّرت التخلي عن واجباتي كمدرب لفيردر بريمن بأثر فوري".

وذكرت تقارير الخميس إلى أن تحقيقًا تم فتحه ضد المدرب البالغ 47 عامًا لاستخدامه شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا مزيفة.

وتولى أنفانغ تدريب بطل ألمانيا أربع مرات هذا الصيف بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ويستضيف بريمن مساء اليوم السبت شالكه الهابط بدوره إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي وسيتولى مساعد المدرب الآخر النمساوي دانييل زينكوفيتش المهام بصورة مؤقتة.

ويحتل بريمن المركز الثامن على بعد سبع نقاط من الصدارة.