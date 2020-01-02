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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

استقالة دوداميل من تدريب منتخب فنزويلا

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قدّم مدرب منتخب فنزويلا لكرة القدم رافايل دوداميل استقالته من منصبه بعد أربع سنوات على تعيينه، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

REUTERS

وسيعلن الحارس لسابق استقالته رسميًا، بحسب ما عملت "فرانس برس"، الخميس في رسالة مفتوحة يشرح فيها اسبابها. وبحسب الصحف البرازيلية، سينتقل دوداميل لتدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي الباحث عن بديل لمدربه السابق فاغنر مانشيني.

واستلم دوداميل (46 عاماً) مهامه في الأول من نيسان/أبريل 2016، وتحت اشرافه تطور منتخب فنزويلا الذي يبقى حتى الآن الوحيد من أميركا الجنوبية لم يشارك في كأس العالم، فبلغ ربع نهائي كوبا أميركا الأخيرة عندما خسر في تموز/يوليو الماضي أمام الأرجنتين.

ويأتي رحيل دوداميل قبل 3 أشهر من بدء التصفيات المونديالية و5 أشهر من نسخة جديدة لكوبا أميركا مقررة في الارجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.  

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