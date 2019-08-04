استقالة جماعية للاتحاد السوري لكرة القدم

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على موقعه الرسمي مشيراً إلى أنّ الاستقالة جاءت "على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان".

وفي هذا السياق يعقد موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام والذي يرئس أيضاً اللجنة الأولمبية السورية مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم الأحد حول موضوع الاستقالة.

وكان منتخب سوريا خسر أمام لبنان 1-2 في مباراته الافتتاحية في بطولة غرب آسيا علماً أنّ منتخب سوريا يلعب في ظلّ غياب معظم لاعبيه المحترفين.

وطالب الشارع الرياضي السوري بإجراءات حاسمة تتعلق بتحمل الاتحاد السوري لكرة القدم لمسؤولياته على خلفية الخروج المأساوي من الدور الأول لكأس آسيا الفائتة.

وتحدّث أسطورة الكرة السورية محمد عفش في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق عن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في الوقت الذي أكّد به موفق جمعة عدم انطباق الشروط حالياً على العفش للترشح لرئاسة اتحاد الكرة.

وسبق خسارة منتخب سوريا أمام لبنان عدة نتائج سلبية أبرزها الخسارة من إيران بخمسة أهداف دون رد في لقاء ودي.

وينتظر منتخب سوريا مباراة مهمة خارج أرضه أمام الفلبين الشهر المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كاس آسيا في الصين 2023 وكأس العالم 2022 في قطر.