استبعاد مفاجئ لدي خيا من وديّتي إسبانيا

ولم يستدع لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس، إلا أن إنريكي أكد أنه فضّل إراحة ابن الـ33 عامًا بعد خوضه العديد من المباريات مع النادي الكاتالوني هذا الموسم.

وتلعب إسبانيا التي تأهلت الى نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في قطر مع ألبانيا وإيسلندا وديًا في 26 و29 الشهر الحالي تواليًا.

وهنا تشكيلة المنتخب:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبرت سانشيس، دافيد رايا.

الدفاع: ماركوس ألونسو، إريك غارسيا وجوردي ألبا، أيميريك لابورت، باو توريس، دييغو يورنتني، داني كارفاخال، سيزار أسبيليكويتا.

خط الوسط: بيدري وغافي، كارلوس سولير، رودري، كوكي وماركوس يورنتي.

الهجوم: فيران توريس، بابلو سارابيا، ييريمي بينو، داني أولمو، ألفارو موراتا، راوول دي توماس.





