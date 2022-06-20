English
العربية
تصفيات كأس العالم
كرة القدم

استبعاد لاعب محترف في روسيا عن تشكيلة بولندا

من قبل

استُبعد المدافع ماتشيي ريبوس من تشكيلة منتخب بولندا لكرة القدم، بعد انتقادات تعرض لها في البلاد لاستمرار احترافه في روسيا برغم غزو الأخيرة لأوكرانيا، حسب ما أعلن الاتحاد البولندي للعبة الإثنين.

AFP

وبعد حمله ألوان لوكوموتيف موسكو خمس سنوات، انتقل اللاعب البالغ 32 عاماً إلى صفوف سبارتاك موسكو أخيراً.

وقال مدرب المنتخب تشيسلاف ميخنييفيتس "نظراً لوضعه في النادي، لا يمكن ان يُستدعى إلى معسكر المنتخب في أيلول/سبتمبر ولن يكون ضمن خطط في كأس العالم في قطر" في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان ريبوس قد حمل حتى الآن ألوان المنتخب البولندي في 66 مباراة دولية، ودافع عن الوان ليون الفرنسي في 2017، بعد أن استهل مسيرته في ليخيا وارسو ثم تيريك غروزني الروسي.

ووقعت بولندا التي تعول كثيراً على هدافها المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، في مجموعة تضم الارجنتين والسعودية والمكسيك في نهائيات كأس العالم.

منتخب بولندا
السابق كولاروف يعتزل كرة القدم
اقرأ
كولاروف يعتزل كرة القدم
التالي
-

آخر الأحداث

>