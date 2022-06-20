استبعاد لاعب محترف في روسيا عن تشكيلة بولندا

وبعد حمله ألوان لوكوموتيف موسكو خمس سنوات، انتقل اللاعب البالغ 32 عاماً إلى صفوف سبارتاك موسكو أخيراً.

وقال مدرب المنتخب تشيسلاف ميخنييفيتس "نظراً لوضعه في النادي، لا يمكن ان يُستدعى إلى معسكر المنتخب في أيلول/سبتمبر ولن يكون ضمن خطط في كأس العالم في قطر" في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان ريبوس قد حمل حتى الآن ألوان المنتخب البولندي في 66 مباراة دولية، ودافع عن الوان ليون الفرنسي في 2017، بعد أن استهل مسيرته في ليخيا وارسو ثم تيريك غروزني الروسي.

ووقعت بولندا التي تعول كثيراً على هدافها المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، في مجموعة تضم الارجنتين والسعودية والمكسيك في نهائيات كأس العالم.