استاد ويمبلي يستضيف مواجهة الأرجنتين وإيطاليا

وذكر اليويفا أن المباراة ستقام مساء الأول من يونيو المقبل في العاصمة البريطانية، على أن يبدأ بيع التذاكر اعتبارا من هذا الخميس.

وأفاد اليويفا أن المباراة المعروفة باسم (فيناليسيما) أو ما تعني (نهائي النهائيات)، ستعود إلى الواجهة مرة أخرى بعد مرور تسعة وعشرين عاما من آخر نسخة لها.

وتأتي في إطار العلاقة الوطيدة بين اليويفا والكونميبول، على أن تعكس تطور كرة القدم العالمي إضافة إلى وحدة الدول والقارات والثقافات. وكانت آخر نسخة من هذه المواجهة أقيمت عام ثلاثة وتسعين من القرن الماضي، وفاز فيها المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة دييغو مارادونا على منتخب الدنمارك بركلات الترجيح.

