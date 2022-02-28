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كرة القدم

استاد خليفة يستضيف نهائي كاس أمير دولة قطر

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن إقامة المباراة النهائية لكأس أمير دولة قطر في نسختها الـ50، على استاد خليفة الدولي في 18 آذار/ مارس القادم.

AFP

ويحمل استاد خليفة مكانة خاصة لدى الشعب القطري فقد استضاف العديد من المباريات والبطولات؛ مثل كأس الخليج العربي الرابعة والحادية عشرة والرابعة والعشرين، وافتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2006، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم عام 2011، وغيرها من الأحداث المرتبطة بالذاكرة الكُروية القطرية، وعلى صعيد الاستعدادات الجادة لاستقبال كأس العالم FIFA 2022™️، استضافَ مجموعة من البطولات الأخرى ومنها كأس العالم للأندية FIFA™️.

وتم تطوير استاد خليفة الدولي وإعادة افتتاحه كأول الاستدادات المونديالية جاهزية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

 

كأس أمير دولة قطر استاد خليفة الدولي
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