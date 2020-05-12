استئناف منافسات الدوري النمساوي مطلع يونيو

وقال رئيس رابطة دوري كرة القدم كريستيان إيبنباور في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالجدول الزمني، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 أيار/مايو، افترض أنه يمكننا مواصلة البطولة في الأسبوع الأول من حزيران/يونيو".

ويتوقع أن تعاود الأندية تمارينها يوم الجمعة المقبل، بعد السماح لها بخوض تمارين بعدد أقل من اللاعبين فيما ستقام المباريات دون جماهير.

وسيخضع اللاعبون لفحوص منتظمة لفيروس "كوفيد-19". وبحال صدور أي نتائج إيجابية، سيخضع عضو الفريق المعني لحجر صحي لمدة 14 يوماً ويعاد اخضاع باقي الاعضاء للاختبارات.

ولم يتم تحدد الموعد الرسمي لإطلاق الدوري.

ويواجه آر بي سالزبورغ فريق أوستريا لوستيناو من الدرجة الثانية في نهائي مسابقة الكأس التي قد تقام في نهاية أيار/مايو الجاري.

وتبقى عشر مراحل على انتهاء منافسات الدوري، حيث يتصدر لاسك لينتس بفارق 3 نقاط عن آر بي سالزبورغ المتوج باللقب في آخر 6 مواسم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في النمسا الثلاثاء إلى 15892 شخصاً مع 623 حالة وفاة و14148 حالة شفاء.

وكانت الدولة البالغ عدد سكانها 8.8 ملايين نسمة من أوائل الدول التي خفضت قيود الاغلاق في منتصف نيسان/أبريل، ولم تشهد حتى الآن ارتفاعاً كبيراً في الاصابات بعد تخفيف القيود.