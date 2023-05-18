English
العربية
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

استئناف مباراة بازل وفيورنتينا بعد توقفها عدة دقائق بسبب حالة صحية

من قبل

توقفت مباراة بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي عدة دقائق بسبب حالة صحية لأحد مشجعي الفريق الإيطالي قبل أن يتخذ القرار باستئناف المواجهة.

Reuters

وكانت المباراة المقامة في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تشير لتقدم فيورنتينا على مضيفه بازل 2-1 في الأشواط الإضافية قبل أن يتم إيقافها في الدقيقة 110 تقريباً.

وبعد عدة اتصالات وإسعاف المشجع الإيطالي تمّ اتخاذ القرار بإكمال اللقاء.

فيورنتينا بازل دوري المؤتمر الأوروبي
السابق وست هام يجدد فوزه على إي زد آل
اقرأ
وست هام يجدد فوزه على إي زد آلكمار ويتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
التالي فيورنتينا يقلب الطاولة على باز
اقرأ
فيورنتينا يقلب الطاولة على بازل ويتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
-

آخر الأحداث

>