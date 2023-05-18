استئناف مباراة بازل وفيورنتينا بعد توقفها عدة دقائق بسبب حالة صحية

وكانت المباراة المقامة في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تشير لتقدم فيورنتينا على مضيفه بازل 2-1 في الأشواط الإضافية قبل أن يتم إيقافها في الدقيقة 110 تقريباً.

وبعد عدة اتصالات وإسعاف المشجع الإيطالي تمّ اتخاذ القرار بإكمال اللقاء.