استئناف مباراة بازل وفيورنتينا بعد توقفها عدة دقائق بسبب حالة صحية

وكانت المباراة المقامة في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تشير لتقدم فيورنتينا على مضيفه بازل 2-1 في الأشواط الإضافية قبل أن يتم إيقافها في الدقيقة 110 تقريباً.
وبعد عدة اتصالات وإسعاف المشجع الإيطالي تمّ اتخاذ القرار بإكمال اللقاء.
وكانت المباراة المقامة في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي تشير لتقدم فيورنتينا على مضيفه بازل 2-1 في الأشواط الإضافية قبل أن يتم إيقافها في الدقيقة 110 تقريباً.
وبعد عدة اتصالات وإسعاف المشجع الإيطالي تمّ اتخاذ القرار بإكمال اللقاء.
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