استئناف الدوري السلوفيني في الخامس من حزيران/يونيو

ولم يحدد الاتحاد في البيان الذي أصدره ما إذا كانت المنافسات ستقام خلف أبواب موصدة، مكتفيا بالقول إن "الاتحاد يتوقع أن تتخذ كل الإجراءات لمنع انتشار "كوفيد-19" قبل استئناف البطولة"، لافتا إلى أن جدولا مفصلا للمباريات المتبقية سينشر الأسبوع المقبل.

وعلّق الاتحاد المحلي المنافسات الكروية في 12 آذار/مارس الماضي، بعدما أعلن الإغلاق التام بسبب "كوفيد-19" في الدولة التي يبلغ عدد سكانها قرابة مليوني نسمة.

وكان فريق أولمبيا في الصدارة برصيد 50 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تسيليه وألومينيي، عند تعليق البطولة في المرحلة الخامسة والعشرين، أي قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

كما أعلن الاتحاد عن استئناف مسابقة الكأس وإقامة المباراة النهائية في 24 حزيران/يونيو المقبل خلف أبواب موصدة.

وأعلنت سلوفينيا الأسبوع الماضي أن الوباء في البلاد انتهى ورفعت تدريجيا القيود المرتبطة به.

وأسفر "كوفيد-19" عن وفاة 104 أشخاصا، من ضمن قرابة 1400 حالة معلنة في سلوفينا.