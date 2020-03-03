ارجاء بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين بسبب كورونا

وقال الاتحاد في بيان الثلاثاء "إن التأجيل جاء نظراً للظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر وحفاظاً على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين".

وكانت بطولة الشباب أسفرت عن توزيع المنتخبات الستة المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى الإمارات، فلسطين والعراق، والثانية البحرين، لبنان والسعودية.

كما كانت أربعة منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين هي السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين والبحرين.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخراً من إيطاليا.