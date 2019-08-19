ارتفاع عدد الدول المهتمة باستضافة مونديال 2023 للسيدات

وكان الاتحاد الدولي أعلن أواخر الشهر الماضي، بعد النجاح الملفت الذي حققه المونديال الفرنسي بمشاركة 24 منتخباً وبهدف "تعزيز تطوير كرة القدم النسائية"، عن رفع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2023 إلى 32.

وسبق لتسع دول أن أعلنت رغبتها باستضافة نسخة 2023 قبل أن يتخذ قرار رفع المنتخبات إلى 32، وهي الأرجنتين، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، اليابان، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، كوريا الجنوبية التي أعربت عن رغبتها بأن تكون الاستضافة مشاركة مع جارتها الشمالية.

ثم انضمت بلجيكا إلى اللائحة الطويلة لتصبح الدولة العاشرة الراغبة بالاستضافة، على أن يكون أمام كل من الدول العشر حتى الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل لتأكيد هذه الرغبة بشكل رسمي قبل التقدم بالملفات بحلول 13 كانون الأول/ديسمبر.

وسيعلن عن اسم البلد الفائز بحق استضافة النسخة التاسعة من مونديال السيدات في أيار/مايو 2020.

واحتفظ المنتخب الأميركي باللقب العالمي بفوزه في نهائي النسخة الثامنة على نظيره الهولندي 2-0، رافعاً رصيده الى أربعة ألقاب من أصل 8 بطولات أقيمت حتى الآن، بينها النسختان الأخيرتان اللتان شهدتا مشاركة 24 منتخباً (2015 و2019)، علماً بأن البطولة انطلقت عام 1991 بمشاركة 12 منتخباً.

وصنف رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو النهائيات العالمية الأخيرة التي أقيمت في فرنسا بين 7 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو، بأنها "الأفضل في التاريخ، كانت هائلة، استثنائية".

