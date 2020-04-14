اتفاق في إنكلترا يدعو لتأجيل جزء من رواتب أبريل

وتوقفت مسابقات كرة القدم للمحترفين في إنكلترا منذ 13 الشهر الماضي بسبب الجائحة ومنحت العديد من الأندية العاملين غير اللاعبين إجازات إجبارية.

ودعا اتحاد المحترفين في وقت سابق اللاعبين إلى التحلي بالمرونة وتحمل بعض الأعباء المالية التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في إصابة ما يقرب من مليوني شخص حول العالم وأودت بحياة أكثر من 119 ألف.

وقالت الرابطة في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق بين الرابطة واتحاد اللاعبين بشأن الأندية التي دخلت في مفاوضات مع لاعبيها بحيث يتم تأجيل 25 في المئة من راتب شهر أبريل".

وأضافت: "لحل مشكلة‭‭‭ ‬‬‬الرواتب الأكثر إلحاحاً توصي رابطة الأندية الأعضاء بإجراء مناقشات مع اللاعبين بشأن راتب شهر أبريل فقط“.

وتشرف الرابطة على ثلاث درجات أدنى من الدوري الممتاز، وقالت إنّ اللاعبين الذين يحصلون على أقل من 2500 جنيه إسترليني (3147 دولاراً) شهرياً سيحصلون على راتبهم بالكامل.