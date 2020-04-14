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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

اتفاق في إنكلترا يدعو لتأجيل جزء من رواتب أبريل

توصلت رابطة أندية كرة القدم في إنكلترا يوم الثلاثاء إلى "اتفاق تسوية" مع اتحاد اللاعبين المحترفين في البلاد يسمح بتأجيل 25 في المئة من رواتبهم عن شهر نيسان/أبريل الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

Reuters

 

وتوقفت مسابقات كرة القدم للمحترفين في إنكلترا منذ 13 الشهر الماضي بسبب الجائحة ومنحت العديد من الأندية العاملين غير اللاعبين إجازات إجبارية.

ودعا اتحاد المحترفين في وقت سابق اللاعبين إلى التحلي بالمرونة وتحمل بعض الأعباء المالية التي تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في إصابة ما يقرب من مليوني شخص حول العالم وأودت بحياة أكثر من 119 ألف.

وقالت الرابطة في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق بين الرابطة واتحاد اللاعبين بشأن الأندية التي دخلت في مفاوضات مع لاعبيها بحيث يتم تأجيل 25 في المئة من راتب شهر أبريل".

وأضافت: "لحل مشكلة‭‭‭ ‬‬‬الرواتب الأكثر إلحاحاً توصي رابطة الأندية الأعضاء بإجراء مناقشات مع اللاعبين بشأن راتب شهر أبريل فقط“.

وتشرف الرابطة على ثلاث درجات أدنى من الدوري الممتاز، وقالت إنّ اللاعبين الذين يحصلون على أقل من 2500 جنيه إسترليني (3147 دولاراً) شهرياً سيحصلون على راتبهم بالكامل.

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