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كرة القدم

اتحاد غرب آسيا يمنح العراق استضافة بطولة منتخبات تحت 23 سنة

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قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منح العراق حق استضافة النسخة المقبلة من بطولة غرب القارة لمنتخبات تحت 23 سنة والمقررة في حزيران/يونيو المقبل، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد العراقي للعبة الخميس.

Reuters


ويأتي قرار اتحاد غرب آسيا بعد أسبوع من اختتام بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي استضافتها مدينة البصرة جنوب العراق بين 6 و19 كانون الثاني/يناير وتوج بلقبها المنتخب المضيف على حساب نظيره العُماني.

وقال الاتحاد العراقي: "منح اتحاد غرب آسيا العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 سنة في حزيران/يونيو المقبل، مباركاً في الوقت ذاته نجاح استضافة خليجي 25 في مدينة البصرة".

وجاء قرار منح العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 سنة على هامش اجتماعات اتحاد غرب آسيا الخميس في العاصمة الاردنية عمان.

ولم يتطرق الاتحاد العراقي إلى تحديد مكان إقامة بطولة المنتخبات الأولمبية.
 

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