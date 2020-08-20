اتحاد الكرة الأردني يعلّق أنشطته بسبب كورونا

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق الدوري المحلي وكافة البطولات والأنشطة الفنية والادارية ابتداء من الجمعة ولمدة 14 يوما استنادا إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ والتي جرى تفعيلها مساء الأربعاء الماضي مع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

وفي بيان على موقعه الإلكتروني أكد اتحاد الكرة ان لجنة الطوارئ عقدت اجتماعا في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من النادي الفيصلي بفيروس كورونا، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.

وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، وجهت خلال اجتماعها الأخير، بتفعيل لجنة الطوارئ برئاسة الأمير علي رئيس الاتحاد، للمتابعة الحثيثة لمستجدات الوضع والوبائي في المملكة، والتأكد من توفر كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لسلامة جميع اركان اللعبة والمجتمع المحلي، قبل أن يوعز الأمير علي بتفعيل خطة طوارئ للتعامل مع التطورات، والاستناد إلى مؤشرات واضحة لمستويات الخطورة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، تجسيداً لأولوية السلامة العامة.

ووفق إجراءات العزل والحجر والفحص الطبي المنتظم، للعديد من اللاعبين والكوادر العاملة بدوري المحترفين، ومع تفعيل خطة الطوارئ، تقرر تعليق منافسات الدوري وكافة نشاطات كرة القدم لمدة أسبوعين بما في ذلك كافة البطولات الأخرى والنشاطات الإدارية والدورات التدريبية في الاتحاد مع استمرار متابعة تطورات الوضع الوبائي في المملكة وتقدير مدى تأثيره على مسار منافسات الدوري والأنشطة الكروية الأخرى قبل انتهاء مدة التعليق.

وجاء في البيان "يؤكد الاتحاد تواصل عمله وتنسيقه المباشر، مع مركز الأمن وإدارة الأزمات وكافة الجهات الرسمية المختصة، واستمراره بمتابعة سلامة اللاعبين المصابين وكوادر الأندية المشاركة واحاطتهم بكافة اشكال الرعاية الطبية اللازمة، لحين شفائهم التام وعودتهم للملاعب، فانه يجدد بالوقت ذاته، ثقته واعتزازه الكبيرين، بوزارة الصحة وكوادرها الاكفاء، قياساً بما تقدمه من عمل دؤوب، وجهد متفاني، للتصدي للجائحة، وتأمين السلامة العامة لوطننا الغالي وابنائه الأعزاء".

وكانت مصادر مطلعة أكدت لوكالة فرانس برس إصابة خمسة لاعبين في صفوف فريق الفيصلي ثالث الدوري بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن اللاعبين الخمسة هم: براء مرعي وسالم العجالين ويوسف الرواشدة وإحسان حداد والسنغالي دومينيك، مضيفة أن اللاعبين "خضعوا لفترة العزل في أحد المستشفيات، كما أجريت بإشراف من لجنة الأوبئة فحوصات لشريحة واسعة من أركان النادي الفيصلي اليوم الخميس".

يذكر أن منافسات الدوري استأنفت في الثالث من الشهر الجاري وأقيمت المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بينما لن تستكمل المرحلة الخامسة بسبب تداعيات إصابة لاعبي الفيصلي.

يشار إلى أن الاتحاد الأردني كان قرر الأحد الماضي تأجيل ثلاث مباريات لفريق الرمثا مع كل من الوحدات وشباب الأردن وشباب العقبة بسبب عزل مدينة الرمثا وحجر فريقها في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان لمدة 14 يوما.