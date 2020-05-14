اتحاد أميركا الجنوبية يضع شروطاً صارمة

وبحسب القوانين الجديدة يستطيع الاتحاد القاري الطلب من لاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني معلومات صحية وإصدار الأمر بالخضوع لفحوصات طبية للكشف عن وباء "كوفيد19" قبل المباريات أو خلال الحصص التدريبية.

وقال الاتحاد القاري في بيان "كل الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحص لا يستطيعون المشاركة في البطولات التي تقام بإشراف كونميبول".

ولن يكون بإمكان اللاعبين، المدربين والحكام البصق على أرضية الملعب أو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، كما لا يستطيعون أيضاً تقبيل الكرة، تشارك زجاجات المياه وتبادل القمصان او شعارات الأندية.

وأضاف "كونميبول" بأن ارتداء الكمامة إجباري على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في المراكز الرسمية وخلال المؤتمرات الصحافية.

وستقوم الأجهزة الطبية بقياس حرارة الجسد لكل من اللاعبين، أفراد الجهاز الفني والحكام قبل كل مباراة.

وأكد الاتحاد القاري بأنه سيسمح بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة تماشياً مع القوانين الجديد لمجلس الاتحاد الدولي (إيفاب) خلال مباريات دور المجموعات ومباريات ثمن النهائي من مسابقته الأهم كأس ليبرتادوريس، على أن يسمح بثلاثة تبديلات فقط اعتباراً من الدور ربع النهائي.

