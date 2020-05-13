"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

ونستمر مع الأخبار الإيجابية والـ"مفرحة" لجماهير وعشاق كرة القدم، حيث بدأت أخبار عودة الحياة للملاعب الأوروبية رويداً رويداً فبعد أن كان الدوري الألماني أول الدوريات الكبرى الذي يتم الإعلان رسمياً عن موعد عودته يوم السبت القادم، والإعلان أمس عن موعد عودة الدوري الدنماركي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، يعلن اليوم الاتحاد التشيكي لكرة القدم أن مسابقة دوري الدرجة الأولى في البلاد ستعود في الثالث والعشرين من أيار/مايو الحالي.

وكتب الاتحاد التشيكي في تغريدة على تويتر "صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية"، مضيفاً "الموسم سيستأنف في 23 أيار/مايو بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش.

فان دير سار متعاطف مع ليفربول

على الرغم من العداوة المعروفة بين الناديين، إلا أن حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق إدوين فان دير سار يقول إن منع ليفربول من الحصول على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا سيكون "قاسياً للغاية". اضغط للمزيد

كونتي يمتدح لامبارد

أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي إعجابه بموسم فرانك لامبارد الأول مع تشيلسي، ويعتقد أن لاعب إنكلترا الدولي السابق يمكن أن يصبح أحد أفضل المدربين في العالم. اضغط للمزيد

خاميس إلى أتلتيكو؟

وبالذهاب لأخبار الانتقالات، يبدو وبحسب التقارير الصحفية، أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز قد بات قاب قوسين من مغادرة ريال مدريد نحو جاره اللدود أتلتيكو، واستندت التقارير الإعلامية على معلومات أفادت بها إذاعة "بلو راديو" الكولومبية التي قالت إن الاتفاق حصل بنسبة 80 في المئة بين ناديي ريال مدريد وغريمه أتلتيكو. اضغط للمزيد

لابورتا يعود إلى الواجهة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا أوضح أنه سيسعى لعودة المدرب السابق بيب غوارديولا إلى برشلونة لو نجح في الفوز برئاسة النادي في 2021، وترأس لابورتا برشلونة من 2003 وحتى 2010 وكان يتولى المسؤولية عندما صعد غوارديولا من فريق الشباب لتدريب الفريق الأول في 2008. اضغط للمزيد

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في 13 أيار / مايو 2018 خاض أرسن فينغر آخر مباراة له مع أرسنال، إختر أجمل مباراة لأرسنال تحت قيادته في دوري الأبطال لتشاهدها من جديد على HD1 في تمام الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة. 😉#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2020

أخبار #كورونا وعالم الرياضة!

عائلة تونسية كانت وراء إعتناق النجم النيوزيلاندي سوني ويليامز ؟

عائلة تونسية كانت وراء إعتناق النجم النيوزيلاندي سوني ويليامز الإسلام 🕌؟#مساء_الرياضة pic.twitter.com/wr60FpVUDS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2020

في مثل هذا اليوم

• في الثالث عشر من أيار/مايو عام 2012 فاز فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 44 عاماً والأولى في حقبة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن تفوق على كوينز بارك رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليفوز باللقب بعد أن اختتم البطولة وقتها متصدراً جدول الترتيب برصيد 89 نقطة ليتفوق بفضل فارق الأهداف على غريمه مانشستر يونايتد.

• في الثالث عشر من أيار/مايو عام 1984 خاض يوهان كرويف أسطورة كرة القدم الهولندية آخر مباراة له كلاعب محترف قبل إعلانه اعتزاله بشكل نهائي، وكان مع آخر الفرق التي انضم لها وهو فريق فيينورد روتردام وكانت في مواجهة فريق زفولة ضمن دوري الدرجة الأولى الهولندي.

• في الثالث عشر من أيار/مايو لعام 1987 فاز أياكس أمستردام عملاق الكرة الهولندية بلقب بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عقب تغلبه في المباراة النهائية على لوكوموتيف لايبزيغ من ألمانيا الشرقية، في المباراة النهائية بهدف نظيف أحرزه أسطورة الكرة الهولندية وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم ماركو فان باستن.

• في مثل هذا اليوم عام 2006 توج ليفربول بآخر ألقابه في كأس الاتحاد الإنكليزي وذلك للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه على وست هام يونايتد بركلات الترجيح (3-1) بعد تعادل الفريقين (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي في واحدة من أكثر نهائيات البطولة العريقة إثارة وندية.

وظل وست هام الملقب بالمطارق يومها متقدماً حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع بثلاثة أهداف مقابل اثنين عندما استطاع قائد ليفربول ونجمه الأول وقتها ستيفن جيرارد إحراز هدف التعادل من تسديدة صاروخية رائعة.

هل تعلم

تعد بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم والتي انطلقت نسختها الأولى موسم (1871-1872) هي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم، وفاز فريق واندريرز الملقب بـ"روفرز" بأول ألقاب المسابقة العريقة على الإطلاق بينما يعد آرسنال هو أكثر الفرق إحرازاً لكأس البطولة برصيد 13 لقباً.

وأحرز آرسنال أول ألقابه في البطولة عام 1930 فيما كانت آخر ألقابه على 2017 علماً بأن الفريق اللندني مع مانشستر يونايتد هما أكثر فريقين خوضاً للمباراة النهائية برصيد 20 نهائي لكل منهما.

ويعد فريق كارديف الويلزي هو الوحيد من خارج إنكلترا الذي توج بلقب البطولة وحدث ذلك عام 1927 علماً بأن الفريق خاض النهائي مرة أخرى عام 2008 عندما خسر أمام بورتسموث بهدف دون رد، فيما دخل مهاجم تشيلسي، الإيفواري ديديه دروغبا تاريخ البطولة من بابها الواسع كونه أول لاعب على الإطلاق يسجل في أربع مباريات نهائية.

وأحرز دروغبا مع تشيلسي هدف في نهائي عام 2007 في شباك مانشستر يونايتد وهدف في نهائي نسخة عام 2009 في شباك إيفرتون ثم سجل في بورتسموث في المباراة النهائية عام 2010 قبل أن يحرز آخر ألقابه في كأس الاتحاد مع تشيلسي بإحرازه هدف الفوز (2-1) في شباك ليفربول في المباراة النهائية لعام 2012.

