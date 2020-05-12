"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

ما تزال جائحة كورونا تسبب إرهاصات كثيرة في عالم الرياضة عموماً وكرة القدم الأوروبية لا سيما أصحاب الدوريات الكبرى على وجه الخصوص، حيث تخطو إيطاليا خطوات حذرة للسماح بالتدريبات الجماعية في حين استمرت أندية إسبانيا بمباشرة التمارين رغم أخبار الإصابات المتجددة هنا وهناك، في حين يستمر الوضع في انكلترا بالتأرجح بين استئناف النشاط والدعوات المضادة له. أما في ألمانيا فتبدو خارطة الطريق أكثر وضوحاً مع وضع تاريخ محدد لعودة الدوري وتحديد نهائي موعد الكأس.

حذر في إيطاليا

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين أنّ أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في 18 أيار/ مايو في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم. المزيد.

إبراهيموفيتش يعود إلى الـ"ميلانيلو"

عاد النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش إلى إيطاليا الاثنين للانضمام إلى صفوف ناديه ميلان بعد أن أمضى شهرين في بلاده كما ذكرت عدة وسائل إعلام إيطالية. المزيد.

انكلترا.. تعليق النشاط مستمر

قرّرت الحكومة البريطانية استمرار تعليق نشاط الرياضيين المحترفين في البلاد حتى 1 حزيران/يونيو على الأقل بسبب جائحة كورونا. المزيد.

على ذمة "آس".. عجلة الليغا ستدور في هذا التاريخ..؟

أكدت صحيفة "آس" أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تعتزم استئناف الموسم في 12 يونيو/حزيران. المزيد.

"الملكي" يباشر التمارين

عاد لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى التمارين الإثنين، بعد توقف دام قرابة الشهرين على خلفية تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات صحية صارمة. المزيد.

خطوات ألمانية حثيثة

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إن نهائي كأس ألمانيا سيقام في الرابع من تموز/يوليو. المزيد.

زميلهما يؤكد.. نيمار ومبابي لن يغادرا باريس

نيمار ومبابي باقيان في سان جيرمان، هذا ما أكده زميلهما الإسباني أندير هيريرا، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام أوروبية باهتمام اليوم الإثنين. المزيد.

روسيا تستعد لفضيحة جديدة

أدلة جديدة على تناول المنشطات داخل المنتخب الروسي لكرة القدم قد تورّط الرياضة الروسية وتغرقها في بحر الاتهامات والعقوبات. المزيد.

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إختر أجمل مباراة بنظرك من دوري أبطال آسيا 2018 لتشاهدها من جديد على HD1 في تمام الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة.#Allo_beIN #beINYouChoose — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2020



آخر التطورات في عالم الرياضة في زمن #كورونا

في مثل هذا اليوم ١٢ مايو

في مثل هذا اليوم من عام ١٩٨٨، وُلد النجم البرازيلي والظهير الأيسر البارع، مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور المشهور اختصاراً باسم "مارسيلو" صاحب الـ٣١ عاماً.

وبدأ مارسيلو مسيرته في ناديه فلوميننزي البرازيلي قبل أن يحط الرحال في قلعة الـ"بيرنابيو" منذ عام ٢٠٠٧ حيث خاض حتى اليوم ٣٥٤ مباراة سجل خلالها ٢٥ هدفاً، محققاً في هذا المشوار الطويل العديد من الألقاب المحلية والقارية منها مسابقة الليغا (٤ مرات) وكأس ملك إسبانيا (مرتان) ودوري أبطال أوروبا (٤ مرات) وكأس العالم للأندية (٤ مرات).

أما دولياً، فقد قدّم مارسيلو أيضاً عطاءات مميزة مع منتخب "السيليساو" في ٥٨ مباراة مع ٦ أهداف، وكان أبرز ما حققه، تتويجه ببطولة كأس القارات عام ٢٠١٣.

هل تعلم؟

برايس برايتس.. قد لا يعلم الغالبية شيئاً عن هذا الاسم.. ولكن أهم ما يمكن معرفته هو أنّ برايس أصبح في عام ٢٠١٣ أصغر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم وهو بعمر الـ٢٠ شهراً فقط.. نعم، ليس هذا خطأ رقن أو كتابة.. إنما هي الحقيقة كما وقعت، إذ أقدم فريق اف.سي راسينغ بوكسبرغ البلجيكي في بادرة غريبة وهي الأولى من نوعها على توقيع عقد مع والدي الطفل "المعجزة" لانضمام ابنهما إلى صفوف فريق ما دون ٥ أعوام، رغم أنه لم يُنهِ عامه الثاني بعد.

وفي أول رد فعل على هذا التوقيع الغريب، صرّح أحد المدربين في النادي البلجيكي وأحد المشرفين على الصفقة آنذاك: "أعلم أنّ الكثيرين سيستغربون هذا الأمر. لكن برايس طفل موهوب جدا. طريقة ركله للكرة وتحكمه الرائع بها وتمريراته المتقنة ومراوغاته الملفتة أمر مذهل ومبهر ولا يمكن أن تراه في أطفال يكبرونة بأربع أو خمس سنوات حتى".