"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

في ظل تواتر عدد الإصابات في إيطاليا وانكلترا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا، ما يزال الوضع في القارة العجوز مربكاً فيما يتعلق بالاستعداد لاستئناف نشاط الدوريات التي توقفت "قصرياً" بسبب وباء كورونا منذ قرابة شهرين، وهو ما يطرح تساؤلات جادة حول احتمالية إنهاء الموسم من عدمها.

وفي باقة الأخبار المتفرقة، يبرز خبر خضوع النجم البرازيلي كوتينيو لعملية جراحية ستبعده عن صفوف "البافاري" لفترة، كما تراجع رئيس نادي أولمبيك ليون وبغرابة عن تصريحاته بشأن موعد ومكان مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال. من جهته فجّر الدولي النيجيري السابق شينيدو أوباسي مفاجأة بعد أن كشف عن حادثة رشوة تعرض لها للمشاركة في مونديال البرازيل ٢٠١٤. كما يبدو أن ريال مدريد عازم على استقطاب الغابوني أوباميانغ من ناديه أرسنال هذا الصيف. ولم ينف القائمون على بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب إمكانية إقامتها دون حضور جمهور.

الدوريات الأوروبية وكورونا.. إصابات جديدة ومخاوف متزايدة بشأن العودة

مع بحث البطولات المحلية الأوروبية لكرة القدم في خطط عودة مرجوة بعد قرابة شهرين من التوقف جراء فيروس كورونا المستجد، يتم الكشف تباعاً عن تسجيل إصابات في صفوف الأندية، ما يطرح تساؤلات عن تأثير ذلك على احتمال استكمال الموسم. المزيد.

عملية جراحية تغيب كوتينيو لشهر ونصف على الأقل

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو سيغيب عن فريقه بايرن ميونيخ لنحو ستة أسابيع. المزيد.

تهم بالرشوة والفساد.. نجم نيجيريا السابق يثير الجدل

قال المهاجم الدولي النيجيري السابق تشينيدو أوباسي إنه طُلب منه دفع رشوة اذا ما أراد الانضمام لتشكيلة بلاده لخوض نهائيات مونديال البرازيل عام 2014، وهو ما نفاه أحد أعضاء الجهاز الفني خلال تلك الحقبة. المزيد.

"عنتريات" أولاس تحرج ليون

أصدر ليون بياناً رسمياً اليوم الأحد أكد من خلاله أن موعد مباراته مع يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لم يحدد بعد، نافياً بذلك تصريحات رئيسه التي أثارت ضجة في وسائل الإعلام. المزيد.

المطلب أوباميانغ.. "الملكي" يترقب رد "المدفعجية"

تحدثت وسائل اعلام إنكليزية اليوم الأحد عن انتظار ريال مدريد الإسباني لفريق أرسنال الإنكليزي للرد عليه حول مصير مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ. المزيد.

كورونا قد يحجب الجمهور عن "رولان غارس"

لم يستبعد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب برنار جيوديسيلي اقامة بطولة رولان غاروس احدى البطولات الأربع الكبرى والتي تأجلت إلى أيلول/سبتمبر المقبل، من دون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد. المزيد.

في مثل هذا اليوم ١١ مايو

- في مثل هذا اليوم من العام ١٩٢٥ تأسس النادي التونسي العريق، النجم الرياضي الساحلي، صاحب البطولات المحلية والقارية العديدة الذي يحتفل بعامه الـ٩٥. مسيرة طويلة حصد خلالها أبناء سوسة ١٠ ألقاب في الدوري ومثلها في الكأس وثلاث في السوبر إضافة إلى العديد من النجاحات قارياً، يبقى أهمها تتويجه بدوري أبطال إفريقيا عام ٢٠٠٧.

- في عام ١٩٩٤ توج إنتر ميلان الإيطالي بلقب كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي أو يوروبا ليغ حالياً" عقب فوزه في النهائي على سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد.

- في عام ١٩٩٢، وُلد أحد عمالقة الحراسة في العالم حالياً، الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس أتلتيكو مدريد وتشيلسي سابقاً وريال مدريد حالياً.

هل تعلم؟

يطلق مشجعو كرة القدم في إيطاليا على أنفسهم اسم "تيفوزي Tifosi" والتسمية متأتية من مرض التيفوس أي الحمّى، والرسالة التي يودّ المشجعون هناك تبليغها هو أنّ عشقهم وهوسهم بأنديتهم يعتبر بمثابة الحمّى.

استمتع مع المزيد من الإبداعات والتحديات

إختر واحدة من أجمل مباريات الرسام أندريس إنييستا لتشاهدها من جديد على HD1 في تمام الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة.