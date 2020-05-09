"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

يوم جديد مليء بالأحداث حجز فيه فيروس كورونا كالعادة مساحة مهمة ومتنوعة بين أخبار إيجابية جاءت من إيطاليا التي تستعد لمنح ضوء أخضر للتمارين الجماعية وتأكيد ميلان على خلو النادي من أية إصابات بالفيروس، أما الأخبار السلبية فقد برزت من ألمانيا وتركيا وإسبانيا، حيث أبلغ ناديا دينامو درسدن وبشيكتاش عن اكتشاف إصابتين جديدتين في صفوفهما في ظل الاستعداد لعودة النشاط. في حين أعلن أتلتيكو مدريد إصابة لاعبي رينان لودي بكورونا.

من ناحية أخرى، برز خبر تحديد موعد ومكان مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بحسب رئيس الأول جون ميشال أولاس. كما اشتعلت حرب التصريحات المضادن بين جورجيو كيليني وزميله السابق في منتخب إيطاليا ماريو بالوتيلي.

كما فاحت أخبار الانتقالات، إذ كشفت تقارير اتفاق باريس سان جيرمان مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي للتعاقد معه بشكل كامل في انتظار رد ناديه إنتر ميلان، ونبقى في إيطاليا حيث من الممكن أن تحمل الأسابيع المقبلة صفقة تبادلية مهمة قد تقود ميراليم بيانيتش إلى كامب نو في مقابل تقمص آرثر ميلو لزي "السيدة العجوز".

ضوء أخضر للتمارين الجماعية في إيطاليا

تتجه الحكومة الإيطالية السبت الى منح الدوري المحلي لكرة القدم الضوء الأخضر من أجل استئناف التمارين الجماعية اعتبارا من 18 أيار/مايو الحالي، على أمل أن يكون ذلك مؤشرا لإمكانية عودة المنافسات في حزيران/يونيو. المزيد.

ميلان "نظيف"

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت عن خلو صفوفه من أي إصابة بفيروس كورونا. المزيد.

حسابات مُربكة قبل العودة

في ألمانيا، منح دينامو درسدن (درجة ثانية) جرعة من الأخبار المحبطة بعد تأكيده السبت وجود حالتي إصابة جديدتين في بصفوفه بفيروس كورونا، وهو ما دفع لإخضاع الفريق بالكامل للحجر الصحي. المزيد.

وفي تركيا، أعلن بشيكتاش أنّ أحد لاعبيه وواحداً من أفراد طاقمه أصيبا بفيروس كورونا وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان عودة منافسات الدوري الشهر المقبل. كما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إصابات جديدة في صفوف فنربهتشه وأندية أخرى. المزيد.

أمّا في إسبانيا، كشفت تقارير إعلامية إصابة لاعب أتلتيكو مدريد رينان لودي بفيروس كورونا. المزيد.

"حصريات" أولاس

بعد ثلاثة أشهر من الآن تقريباً ستلعب مباراة يوفنتوس وليون وفقاً لرئيس الأخير جون ميشال أولاس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. المزيد.

"حرب كلامية مستعرة" بين زملاء الأمس

كيليني كان يعرف جيداً أنّ بالوتيلي لن يسكت على الانتقادات الموجهة له، فأتى الرد القوي من مهاجم بريشيا الذي لعب على وتر رفاق قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا. المزيد.

جحيم الميركاتو يستعر بين ركام كورونا

كشف تقريرٌ إخباري أنّ نادي باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي للتعاقد معه بشكل كامل، في انتظار موافقةِ ناديه الأصلي إنتر. المزيد.

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن البوسني ميراليم بيانيتش أعطى موافقته للانتقال من يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة الإسباني. المزيد.

أعلنت وسائل اعلام إيطالية اليوم السبت بأن يوفنتوس متمسك جداً بفكرة انتداب البرازيلي أرتور ميلو من برشلونة الإسباني. المزيد.

في مثل هذا اليوم ١٠ مايو

يبدو أن قدر العاشر من مايو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحدث التتويج على اختلاف الأزمنة، ففي مثل هذا اليوم من العالم ١٩٨٩ توّج برشلونة الإسباني بكأس الأندية الأوروبية الفائزة بالكأس عقب فوزه في النهائي على سمبدوريا الإيطالي ٢-٠ في استاد فنكدورف ببيرن السويسرية.

كما رفع مواطنه إشبيليه الإسباني في نفس هذا اليوم من عام ٢٠٠٦ لقب كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً (الدوري الأوروبي أو يوروبا ليغ حالياً) للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على ميدلزبره الإنكليزي برباعية نظيفة.

من جانبه، توّج نادي يوفنتوس الإيطالي بلقب الكالتشيو للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

وفيما يتعلق بمواليد المشاهير، فقد ولد في مثل هذا اليوم من العام ١٩٦٩ الأسطورة الهولندي الأنيق دينيس بيركامب (٥٠ عاماً) وهو النجم السابق لأياكس الهولندي وأرسنال الإنكليزي، كما ولد في هذا اليوم من العام ١٩٧٣ النجم المغربي ومحلل قنوات حالياً يوسف شيبو (٤٦ عاماً).

هل تعلم؟

هل تعلم أن أول مباراة تجريبية بُثت تلفزيونياً عبر التاريخ كانت بين فريقي أرسنال الأول والاحتياطي وأقيمت على ملعب الهايبري (ملعب أرسنال السابق) بلندن في السادس عشر من أيلول/سبتمبر من العام ١٩٣٧.

ووقع الاختيار على نادي أرسنال نظراً لقربه الجغرافي من استوديوهات "ألكساندرا بالاس" التابعة لمحطة BBC البريطانية الشهيرة صاحبة هذه المبادرة، والملفت أيضاً أن المباراة لم تنقل على دفعة واحدة بل عُرضت على أجزاء منفصلة.

وجاءت هذه المبادرة من BBC بعد تجربة أولى فاشلة في نقل مباراة لكرة القدم في الأولمبياد الصيفي عام ١٩٣٦ جمعت ألمانيا وإيطاليا، غير أنّ نجاح تجربة أرسنال شجعت القائمين على الكرة الإنكليزية لخوض غمار نقل أول مباراة رسمية في التاريخ بشكل كامل وهي نهائي كأس انكلترا موسم ١٩٣٧-١٩٣٨ في مواجهة احتضنها ملعب ويمبلي وحضرها ١٠ آلاف شخص عبر الشاشة الصغيرة و ما يقرب من ٩٣ ألف متفرج من أرضية الملعب.