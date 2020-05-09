"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

ما يزال عالم الكرة كغيره من مناحي الحياة الأخرى يتأرجح بين دفتي المجازفة والتحفظ بسبب وباء كورونا والمخاوف التي ما انفك ينشرها هنا وهناك، فلئن بدأت دول كوريا الجنوبية فعليا اسذناف النشاط من خلال عودة منافسات الدوري المحلي فإن جارتها الصين تفكر ملياً في السير على ذات الخطى، كما فرض خبر عودة برشلونة الإسباني للتدريبات نفسه كخبر بارز في ظل الجدل الذي فرضه تصريح المدرب المكسيكي خافييري أغيري، من جهة أخرى ما يزال الغموض شعاراً لعودة الدوري الإنكليزي الممتاز.

كرة القدم تعود إلى الحياة في كوريا الجنوبية

فتح ملعب جيونجو لكرة القدم في كوريا الجنوبية أبوابه الجمعة لإطلاق الدوري المحلي نشاطه بعد تأخر لنحو شهرين أمام مدرجات فارغة، في مشهد قد يمتد لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد. المزيد.

الصين على خطى جارتها

أسوة بالخطى الحثيثة لكوريا الجنوبية، كشف رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم تشن شويوان أن الدوري المحلي قد ينطلق في حزيران/يونيو المقبل لكن من دون بعض لاعبيه الأجانب وأبرزهم البرازيلي باولينيو والنمساوي ماركو أرناوتوفيتش. المزيد.

ملعب "تيتو فيلانوفا" يشهد التدريب الأول لميسي ورفاقه

خاض الأرجنتيني ليونيل ميسي صحبة رفاقه في نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس مرانهم الأول بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". المزيد.

تصريح أغيري يثير زوبعة حول عودة الليغا

كشف المكسيكي خافيير أغيري مدرب نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم، أن الدوري المحلي سيعاود نشاطه في 20 حزيران/يونيو وينتهي في 26 تموز/يوليو رغم رفض المسؤولين تأكيد مزاعمه. المزيد.

لا ضوء أخضر لعودة البريميرليغ

حذر وزير الثقافة أوليفر دودن الجمعة من أن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لم يحصل بعد على الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، معرباً عن أمله في التمكن من استكماله. المزيد.

إصابة الصربي يوفيتش تؤجل عودته للتدريبات الفردية

أعلن ريال مدريد الجمعة إصابة مهاجمه الدولي الصربي لوكا يوفيتش بكسر في قدمه اليمنى بعيد عودته من بلاده لبدء التمارين الفردية أملاً بعودة الدوري الإسباني لكرة القدم المتوقف منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد. المزيد.

في مثل هذا اليوم ٩ مايو

في مثل هذا اليوم من العام ١٩٩٠، توّج نادي سمبدوريا الإيطالي بلقب بكأس الأندية المتوجة بالكؤوس الأوروبية عقب فوزه في المباراة النهائية على منافسه أندرلخت البلجيكي بهدفين دون رد.

هل تعلم

في عام 1967، توقفت الحرب الأهلية النيجيرية لمدة يومين فقط، والسبب الوحيد هو أنّ الطرفين أرادا رؤية أسطورة الكرة البرازيلية والجوهرة السوداء بيليه وهو يلعب مباراة ودية.

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أجمل مباراة نهائية في كأس الاتحاد الإنكليزي

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