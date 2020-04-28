"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

وتتواصل جولتنا اليومية مع أهم الأخبار وأبرز الأحداث واللقطات الرياضية والتي تأتيكم صباح كل يوم تشجيعاً لكم على البقاء في منازلكم، وإليكم في ما يلي أبرز وأهم الأخبار في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة.

لاعبو أرسنال يعودون إلى التدريبات

ونستهل أخبار اليوم بخبر إيجابي يبعث على التفاؤل، حيث انتشرت صور لبعض لاعبي الفريق الأول من أرسنال الإنكليزي اليوم الإثنين في سياراتهم قرب الملعب التدريبي لندن كولني في أولى الخطوات الجريئة لمجابهة فيروس كورونا بأساليب الوقاية على أرض الواقع.

ونشرت رويترز حتى لحظة إعداد هذا التقرير خمس صور للاعبي أرسنال داخل سياراتهم، منها وهم يستعدون للدخول للتدريبات ومنها وهم يغادرون مركزهم التدريبي في الوقت الذي نشرت بها صور التقطت عبر الطائرة تدرب كل لاعب بمفرده. للمزيد اضغط هنا

اقتراح مهم من الفيفا

من جانبه اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين إجراء خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة في النظام المعمول حالياً، عندما تعاود المسابقات الكروية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة. للمزيد اضغط هنا

تذكروا معنا الكلاسيكو الماضي

ماذا حصل في الدوري الإسباني قبل التوقف بسبب فيروس كورونا ؟ وكيف تنازل ريال مدريد عن الصدارة بعد الفوز بالكلاسيكو ؟

لحساب المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم استقبل ريال مدريد غريمه برشلونة وعينه على تحقيق فوز يعيده إلى الصدارة.

أقيمت المباراة أمام أنظار أكثر من 80 ألف عاشق لريال مدريد من بينهم وأبرزهم أسطورة الفريق السابق والنجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو. للمزيد اضغط هنا

مشوار السداسية لبرشلونة

حدث في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من نيسان/أبريل لعام 1960 ولد حارس المرمى الإيطالي الشهير والتر زينغا، الذي يعد من أبرز النجوم السابقين في فريق إنتر ميلان الإيطالي حيث لعب للفريق بداية من عام 1978 وحتى عام 1994 وخاض مع الفريق 328 مباراة.

وتعد المحطة الأبرز في مسيرة زينغا عندما حرس عرين المنتخب الإيطالي في نهائيات كأس العالم عام 1990 التي استضافتها إيطاليا على أراضيها، وساهم في حصول الأزوري على المركز الثالث علماً بأنه حقق رقماً قياسياً لازال صامداً إلى الآن وهو أنه خاض خمس مباريات بطون أن تهتز شباكه بأي هدف بمجموع دقائق بلغ 518 دقيقة.

في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل لعام 1970 ولد المدرب والنجم السابق الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي لمع وتألق كلاعب وسط في أندية أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ولاتسيو، وعلى الصعيد الاحترافي بدأ مسيرته التدريبية منذ عام 2006 ودرب عدداً من الأندية الأرحنتينية أبرزها ريفر بلايت واستوديانتيس، ثم انتقل لتدريب أتلتيكو مدريد الإسباني منذ عام 2011. وقاد فريق العاصمة الإسبانية إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014، وكأس السوبر الإسبانية عام 2014، فيما توج مع الفريق قارياً بلقب الدوري الأوروبي عامي 2012 و2018، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 وفي المناسبتين خسر أمام ريال مدريد في المباراة النهائية.

هل تعلم

يعد سيرخيو راموس هو أكثر اللاعبين خوضاً لمواجهات الكلاسيكو برصيد 44 مواجهة، وانضم اللاعب إلى ريال مدريد عام 2005 وخاض مع الفريق الملكي حتى الآن 444 مباراة سجل خلالها 64 هدفاً.

وعلى الصعيد التهديفي فإن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة هو هداف مواجهات الكلاسيكو برصيد 26 هدفاً.