"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

وتتواصل جولتنا اليومية مع أهم الأخبار وأبرز الأحداث واللقطات الرياضية والتي تأتيكم صباح كل يوم تشجيعاً لكم على البقاء في منازلكم، وإليكم في ما يلي أبرز وأهم الأخبار في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة.

أفضل لاعب في العالم ليس كريستيانو أو ميسي!

قال مورينيو الذي سبق له تدريب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ومواجهة ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، إنّ أفضل لاعب في العالم هو البرازيلي رونالدو دا ليما الذي سبق له العمل معه أيضاً في برشلونة موسم 1996 - 1997. للمزيداضغط هنا

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع هذا اللاعب

أكدت مصادر اعلام اسبانية بأن فريق ريال مدريد يراقب عن كثب الموهبة الأوروغويانية فاكوندو بيليستري.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية بأن كشاف المواهب في ريال مدريد، جوني كالافات، يتابع اللاعب الذي أطلق عليه اسم "لؤلؤة" الأوروغواي نظراً للفنيات والمهارات الكبيرة التي يمتلكها صاحب الـ18 عاماً. للمزيد اضغط هنا

نابولي مهتم بضم يوفيتش

وفيما يخص شائعات وأخبار موسم الانتقالات الصيفي القادم، عبّر نادي نابولي الإيطالي عن اهتمامه بضم المهاجم الصربي لفريق ريال مدريد لوكا يوفيتش.

وتحدثت صحيفة " إل موندو ديبورتيفو" عن سعي نابولي وراء التعاقد مع المهاجم الصربي رافضاَ في الوقت ذاته اقحام متوسط الميدان فابيان رويز في ذات الصفقة. للمزيد اضغط هنا

تذكروا معنا أبرز لحظات الدوري الإنكليزي قبل التوقف

قبل التوقف بسبب وباء كورونا نجح محمد صلاح وساديو مانيه في منح ليفربول فوز صعب على حساب بورنموث فيما تمكن مانشتر يونايتد من حسم ديربي المدينة أمام جاره مانشستر سيتي.

تعالوا نتذكر ما حصل في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل التوقف الإجباري للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الرياضي في العالم بأسره إلى اليوم. للمزيد اضغط هنا

دي خيا يلمح إلى بقائه مع يونايتد

ألمح حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ومنتخب إسبانيا لكرة القدم دافيد دي خيا إلى بقائه لسنوات إضافية عدة مع الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ نحو تسعة أعوام.

وقال دي خيا (29 عاماً) عبر خدمة "يونايتد هانغاوت" عبر الموقع الالكتروني لناديه، "نعم، أنا أتقدم في السن. لكن مجرد كوني جزءا من هذا الفريق هو أمر مدهش".

وأضاف "تصوروا، 10 سنوات، إنها بمثابة الحلم. أمر رائع أن تخوض مباريات مدافعاً عن ألوان هذا النادي، وبالتالي آمل في البقاء هنا لسنوات عدة". للمزيد اضغط هنا

بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل برشلونة يقدم التهاني للاعبين وكافة جمهوره من المسلمين

نادي بوروسيا دورتموند يتقدم بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

فوزي غلام يعود بطريقة هزلية للسؤال الذي يطرحه الجزائريون منذ الخطأ الذي ارتكبه أمام تونس سنة 2017.

حدث في مثل هذا اليوم

في السابع والعشرين من نيسان/أبريل لعام 1908 افتتحت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن والتي تعد رابع الدورات الأولمبية في العصر الحديث وشهدت الألعاب آنذاك مشاركة 22 دولة مثلها 2008 رياضي ورياضية (1971 متسابق و37 متسابقة) تنافسوا في 110 مسابقة ضمن 22 لعبة مختلفة.

وحصلت بريطانيا العظمى على المركز الأول برصيد 146 ميدالية (56 ذهبية 51 فضية 39 برونزية).

في السابع والعشرين من نيسان/أبريل لعام 1993 حدثت واحدة من أسوأ كوارث وحوادث الطيران في تاريخ كرة القدم عندما تحطمت الطائرة المقلة لبعثة المنتخب الزامبي لكرة القدم والبالغ عددها 30 عضواً راحوا جميعهم ضحية الحادث الأليم الذي وقع فوق الغابون عندما كان منتخب زامبيا مسافراً إلى السنغال لمواجهة منتخبها ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 1994.

هل تعلم

نجم منتخب إنكلترا السابق آلان شيرار هو الهداف التاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز والذي انطلقت نسخته الأولى موسم 1992-1993 حيث أحرز 260 هدفاً سجلهم في 441 مباراة فيما حل الفتى الذهبي ونجم مانشستر يونايتد السابق واين روني في المركز الثاني برصيد 208 هدفاً أحرزها في 491 مباراة، ويعد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هو هداف الجيل الحالي من اللاعبين المتنافسين حاليا في الـ"بريميرليغ" برصيد 180 هدفاً أحرزها جميعها مع مانشستر سيتي في 261 مباراة، ويتواجد أغويرو بشكل عام في المركز الرابع على لائحة الهدافين التاريخيين للبطولة.