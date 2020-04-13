"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

أخبار الرياضة "زمن الكورونا"

روشتو يتحدث بعد التعافي

ونستهل رحلة اليوم مع روشتو حارس برشلونة ومنتخب تركيا السابق والذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث حكى عن تجربته في محاربة هذا المرض حيث وصف هذه التجربة قائلاً "إنها أصعب المباريات في حياتي".. للمزيد اضغط هنا

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دالغليش يغادر المستشفى

من جانبه خرج أسطورة ليفربول الإنكليزي "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش السبت من المستشفى بعدما أدخل إليه الأربعاء حيث خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجته إيجابية. وأشاد دالغليش (69 عاماً) الذي سيواصل التعافي من الفيروس في العزل الذاتي بمقر إقامته، بالطاقم الطبي للمستشفى ووصفه بـ"الرائع جداً". للمزيد اضغط هنا

استعدادات برشلونة لموسم الانتقالات

وبعيداً عن فيروس كورونا، كشفت مصادر مقربة من نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد عن أسماء اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال الميركاتو القادم.

واستغلت الإدارة الفنية لفريق برشلونة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحديث مع المدرب كيكي سيتين (61 عاماً) والتشاور حول نقائص الفريق واحتياجاته للموسم القادم. للمزيد اضغط هنا

حدث في مثل هذا اليوم

في الثالث عشر من نيسان/ابريل عام 1978 ولد مدافع برشلونة السابق وأحد أبرز نجومه كارليس بويول، الذي ارتبطت مسيرته ببرشلونة بشكل كامل إذ تدرج في صفوف قطاعات الناشئين المختلفة حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1999 علماً أنه خاض أول مباراة رسمية في حياته مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي الكبير لويس فان غال على أرض ريال بلد الوليد وانتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 1999.

وبشكل عام خاض بويول مع الفريق الأول في برشلونة 392 مباراة سجل فيها 12 هدفاً كما ان مسيرته الدولية انطلقت عام 2000 إذ كانت أولى مبارياته الدولية أمام هولندا في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر وبشكل عام لعب 100 مباراة دولية وهو من الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج ببطولة أوروبا عام 2008 ثم مونديال عام 2010.

الطريف في مسيرة بويول انه استهل حياته كحارس مرمى ثم لعب كمهاجم بعد أن أصيب في كتفه، قبل أن يستقر في مركز قلب الدفاع.

هل تعلم؟

دينو زوف حارس إيطاليا السابق وأسطورة الأزوري هو أكبر لاعب يتوج بلقب كأس العالم عن عمر بلغ وقتها 40 عاماً وحدث ذلك عندما قاد زوف إيطاليا للفوز بلقب مونديال إسبانيا عام 1982 بعد التغلب على ألمانيا الغربية (3-1) في المباراة النهائية.

ويعد زوف البالغ من العمر حالياً 78 عاماً من أساطير فريق يوفنتوس حيث خاض معه 330 مباراة ما بين عامي 1972 و1983 علماً أنه خاض مع المنتخب الإيطالي 112 مباراة أيضاً كما توج مع الأزوري أيضاً بلقب بطولة أوروبا لعام 1968.

ويمتلك زوف تاريخاً عريضاً كمدرب إذ قاد المنتخب الإيطالي إلى الحصول على المركز الثاني في يورو 2000 الذي أقيم في بلجيكا وهولندا.